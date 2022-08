Il significato nascosto di Celeste, in pochi conoscono la verità. In un video Laura Pausini si confessa a cuore aperto.

Un messaggio profondo, inaspettato. Laura Pausini ancora una volta ha voluto stupire il suo pubblico con una delle canzoni più belle della sua vita, Celeste. Scopriamo insieme il vero significato di questo brano.

Chi è Laura Pausini, vita, carriera, successi

Nata a Faenza (Ravenna) nl 1974, Laura Pausini è la punta di diamante della canzone italiana nel mondo. La cantante è famosa per le sue canzoni che hanno scalato le classifiche nazionali ed internazionali della musica, la sua voce inconfondibile ha venduto oltre 70milioni di dischi. Inizia ad approcciarsi alla musica da ragazzina accompagnando il padre Fabrizio durante varia serate musicali in Emilia Romagna.

Il successo arriva nel 1993 quando al Festival di Sanremo vince l’edizione Giovani con il brano La solitudine. La carriera di Laura è ricca e soddisfacente, ha portato in alto il nome dell’Italia nel mondo aggiudicandosi numerosi e prestigiosi premi. Celeste, la canzone di cui parliamo oggi è stata pubblicata il 5 novembre del 2012, ma solo oggi si scopre il reale significato.

Ecco il significato di Celeste, chi l’avrebbe mai detto

“Ho inciso una canzone che si chiama Celeste per darmi un’ultima chance”, così inizia il video confessione di Laura Pausini. Pochi sanno che la cantante ha avuto diverse difficoltà a rimanere incinta ed aveva ormai perso le speranze.

Era ad un concerto a Perugia, sul palco non riusciva a respirare e spesso lamentava il fatto di avere il fiatone. Per questo motivo ha trascorso la notte a casa dei suoi genitori, il giorno dopo, non si sa per quale ragione, ha deciso di fare un test di gravidanza. Trascorsi i minuti necessari va in sala da pranzo si siede al tavolo con i suoi genitori e la sorella ed esclama:

Ciao zia

In quel momento tutti hanno capito ed hanno pianto dalla gioia. Dietro la canzone Celeste ci sono anni di sofferenza, di speranze, di sogni infranti. Dopo tutto quel dolore, Laura Pausini, trascorsi 9 mesi, Laura Pausini ha potuto abbracciare per la prima volta la sua Paola.

