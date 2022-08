“Tappa obbligatoria” da Lidl, l’estate si chiude in bellezza: prodotti a meno di 3 euro!

L’estate si chiude in bellezza da Lidl: ecco la lista dei prodotti che troverete nei supermercati a meno di 3 euro! La vostra spesa non è mai stata così economica

La catena fondata nel 1932 nell’ambito dello Schwarz Gruppe si è conquistata, a partire dal 1992, un posto di rilievo all’interno dell’economia italiana. Trent’anni fa, con l’inaugurazione dello store di Arzignano (Vicenza), è iniziata l’avventura di Lidl nel Bel Paese.

Un’avventura senza dubbio costellata di successi, considerati gli oltre 700 punti vendita aperti e l’indice di gradimento dei consumatori che, di anno in anno, continua a salire con andamento costante.

L’azienda attiva nella GDO si contende il titolo di “leader nel settore discount” con marchi quali Eurospin, MD, Aldi, TuoDì e tanti altri. Il punto di forza di Lidl – come sottolineato nella sezione “Chi siamo” del sito ufficiale – coincide proprio con lo sviluppo “economico, sociale e ambientale“ che il marchio cerca di portare avanti ogni giorno.

L’estate si chiude in bellezza con Lidl: prezzi stracciati per le vostre ultime cene estive

Essendo ormai l’estate 2022 agli sgoccioli, anche le realtà operanti nel settore della distribuzione alimentare si prodigano in sconti e offerte, al pari di moltissime altre aziende.

Ad attirare maggiormente l’attenzione dei consumatori sono, in particolar modo, gli articoli appartenenti alla sezione dei generi alimentari. Da sempre, infatti, mangiar bene e risparmiare sono due prerogative irrinunciabili per milioni di famiglie.

La pagina Instagram di Lidl, per accontentare le esigenze dei clienti, ha pensato bene di proporre tre appetitosi prodotti a meno di 3 euro. Gli utenti dei social, a fronte della promozione, non si sono trattenuti nel manifestare il loro entusiasmo.

“Tappa obbligatoria” da Lidl: ecco i prodotti a meno di 3 euro!

Come rivela la descrizione dell’ultimo Instagram post di Lidl Italia, questa volta la tappa in uno dei 700 punti vendita della nota catena è davvero “obbligatoria“. Il marchio, infatti, offre l’opportunità di acquistare tre prodotti del genere “street food”, imprescindibili per le vostre ultime cene estive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lidl Italia (@lidlitalia)

Si tratta di tigelle integrali, gnocco fritto e calzone con provolone piccante, salame e ricotta stagionata, rispettivamente in vendita al prezzo di 1.49 € (200 g), 1.39€ (200 g ) e 2.69 € (250 g).

Un’opportunità da non lasciarsi scappare, in vista degli ultimi sprazzi d’estate di cui gli italiani potranno approfittare. Ancora una volta, il marchio tedesco ha superato le aspettative dei suoi affezionatissimi.

MTV VIDEO MUSIC AWARDS: VINCONO I MANESKIN. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO