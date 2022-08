Anno dopo anno il fascino di Ornella Muti è invariato. Nonostante abbia 67 anni ha una forma fisica incredibile: ecco il suo segreto.

Occhioni azzurri, folta chioma bionda, siluette slanciata. 67 anni, Ornella Muti non smette mai di conquistare il pubblico con la sua bellezza intramontabile. Attrice e conduttrice, il suo volto è uno dei più conosciuti a livello nazionale: tra film e format, ha costruito una carriera dagli incredibili traguardi conquistando molti premi. Nata a Roma, accanto al percorso professionale ha creato anche una splendida famiglia composta dai figli Naike, Carolina ed Andrea.

Molti si chiedono come faccia nonostante lo scorrere del tempo a sfoggiare una forma fisica così perfetta: ecco il suo segreto.

Ornella Muti e la forma fisica perfetta: il suo segreto di bellezza

Per essere in forma qualche sforzo va fatto, ma la Muti non teme nulla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

Secondo alcune voci diffuse ne tempo, sarebbe a dieta da quando ha 15 anni. Dall’olio al sale, userebbe con parsimonia i condimenti prediligendo cibi fit e cercando di non esagerare in fatto di carboidrati. Frutta e verdura l’accompagnano da sempre, come le spezie a cui non rinuncia mai, grazie a cui accelera il suo metabolismo.

Ornella Muti e la sua dieta: condivisa anche dalla figlia Naike

Come Ornella, anche la figlia Naike – oggi 47enne – segue la medesima dieta.

Con soli 17 anni di differenza, entrambe fanno scelte ponderate a tavola garantendosi così una forma fisica smagliante. Complice di certo la genetica, comunque ad aiutarle la loro dieta: frutta, verdura, acqua, spezie, condimenti contenuti sono solo alcune delle strategie di mamma e figlia. Regime detox, rotazione degli alimenti, le due condividono inoltre l’abitudine di fare sempre movimento, in particolare dedicandosi allo yoga.

Con questa disciplina non solo si tengono in forma, ma sgomberano anche la mente.

A dimostrare tutto il lavoro fatto le apparizione delle due, sempre bellissime. Indimenticabile in particolare l’ultima partecipazione di Ornella sul palco dell’Ariston in cui si è mostrata divina, con un fisico perfetto messo in risalto da abiti attillati iper femminili.

MTV VIDEO MUSIC AWARDS: VINCONO I MANESKIN. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO