“Ecco a cosa serviva alle medie” Chiara sul divano e Fedez “gliela suona in faccia” lei reagisce male – il VIDEO

Il video di Fedez e Chiara Ferragni sul divano lascia interdetti i loro fan, lui “gliela suona in faccia”: chi se lo aspettava.

“Povera Chiara” è questa la frase che sorge spontanea di seguito al video propagatosi in rete nell’ultima ora. Il rapper milanese, Fedez, ha condiviso il suo ultimo contenuto “pazzerello“, che non ha atteso molto tempo prima di divenire virale su Instagram.

Chiara e Fedez, il gesto che nessuno si aspettava

“Spettacolo o no“, è questa la routine che i Ferragnez sembrano prediligere durante le proprie vacanze estive o nel loro attico nel capoluogo lombardo. In diretta da Ibiza, la città per eccellenza per uno stile di vita “fuori dagli schermi” e all’insegna della più entusiasmante euforia, le perle per l’amata coppia non sarebbero ancora finite.

Dopo i primi ritratti apparsi dalla penisola iberica sui reciproci profili del duo orgogliosamente arcobaleno – chi a colpi di fashion style allo specchio e chi di alcuni dissing sempre più inattesi – è fuori un ultimo filmato.

Chiara sul divano, e Fedez risponde: “gliela suona in faccia” – il VIDEO

L’imprenditrice digitale e l’artista canoro “non si smentiscono mai“, scrive un utente affezionato agli aneddoti imprevedibili di casa Ferragnez. In sottofondo “Yeah!“, il tormentone dell’estate 2004 realizzato da Usher, mostra una Chiara sempre più assonnata e “impertinente“.

Il “riassunto di un’estate pazza” ha appena avuto ufficialmente inizio per la coppia dei Ferragnez.

“ecco a cosa serviva alle medie”

Aggiunge un secondo utente in riferimento alle dinamiche che si susseguono nel video. E, mentre le visualizzazioni continuano ad aumentare senza sosta, i fan della coppia si dividono – di minuto in minuto – in due team distinti. “Io come Chiara“, sottolinea tra i commenti una seguace che ben sembra identificarsi con la posa e lo stato d’animo assunto dall’imprenditrice cremonese.

Nel frattempo, in ultimis, il team Fedez non lascia impreparati ma è destinato a perdere quota. Ad ogni modo, “è l’emblema del suo segno“, aggiunge sul finale un’amica della fashion blogger. La nata sotto il segno del Toro sembra difatti prepararsi a divenire – grazie al suo fare “addormentato” – il nuovo iconico meme di settembre, sostituendosi in prima persona – con alte probabilità e in grande stile – ai vari rotocalchi dediti all’oroscopo.

