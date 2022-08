Adriana Riccio e Flavio Insinna finalmente in tre. La FOTO riempie di gioia i fan: “auguri a voi”

Adriana Riccio e Flavio Insinna, la foto che ha lasciato di stucco milioni di utenti: la coppia è al colmo della felicità!

La storia d’amore tra Adriana Riccio e Flavio Insinna non ha potuto far a meno di colpire gli affezionatissimi al noto presentatore. Il romano, nel corso degli anni, è stato al timone dei programmi maggiormente apprezzati dell’emittente statale.

Come dimenticare il periodo che Flavio ha trascorso ad “Affari Tuoi”, il celebre gioco dei “pacchi” che Insinna ha portato al successo? Proprio dietro le quinte della trasmissione Rai, a questo proposito, è avvenuto l’incontro che ha letteralmente cambiato la vita del conduttore. Flavio, ormai, non riesce proprio a far a meno di lei…

Adriana Riccio, tutto sulla compagna di Flavio Insinna: chi è e come l’ha conosciuta

Il primo incontro tra Flavio Insinna e Adriana Riccio avvenne ben sei anni fa, all’interno del celebre gioco televisivo “Affari Tuoi”. Adriana, all’epoca concorrente del Veneto, stregò il padrone di casa con la sua semplicità e solarità.

Da diversi anni, l’atleta di taekwondo è la compagna inseparabile del presentatore, che non farebbe a meno di lei per nessuna ragione al mondo.

Proprio di recente, tra l’altro, questa bellissima e al contempo riservata coppia del contesto dello spettacolo ha deciso di allargare la famiglia, dando il benvenuto ad un nuovo membro. La foto apparsa nella giornata di Ferragosto è davvero travolgente: gli utenti sono impazziti.

Il conduttore e la fidanzata finalmente in tre: la FOTO meravigliosa ha attirato migliaia di commenti

Nella vita di Adriana Riccio e Flavio Insinna è recentemente subentrato un cucciolo di cane a dir poco tenerissimo. Lola (questo il nome dell’animale) non ha mancato di tenere compagnia ai suoi padroni persino durante i festeggiamenti del Ferragosto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da adriana (@adriana_riccio)

Il conduttore e la compagna, come dimostra la foto apparsa su Instagram, hanno deciso di portare con sé l’animale, che stando agli scatti avrebbe notevolmente apprezzato questa scelta.

Di fronte allo splendido trio, i followers non hanno potuto far altro che complimentarsi con Flavio e Adriana per questa decisione ammirevole. Ovviamente, i commenti al post non si sono fatti attendere a lungo: “buon Ferragosto“, “auguri a tutta la famiglia“.

ALESSANDRA MATTEUZZI, NUOVI PARTICOLARI SULLA MORTE DELLA DONNA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE