“Vite al limite”, vi ricordate di Bettie Jo? Il prima e dopo è incredibile, makeover riuscito!

Il programma di Real Time ha riproposto ieri la storia di Bettie, se non l’avete vista non potete capire che dimagrimento meraviglioso ha avuto.

In America tutti lo conoscono come “My 600-lb Life”, ma in Italia dove è arrivato solo un anno dopo nel 2013, si chiama “Vite al limite”.

600 libbre corrispondono circa ai nostri 270 chili, limite massimo per considerare una persona “obeso grave in pericolo di vita”.

Il programma ha avuto così tanto successo merito anche grazie alla figura del dottor Nowzaradan che accompagna e segue i pazienti in un makeover di circa un anno che passa da un primo intervento di baypass gastrico, ad un nuovo regime alimentare guidato fino ad una nuova remise en forme e cura personale.

Bettie Jo, ve la ricordate? Storia sconvolgente

Una delle pazienti che più di tutte ha fatto scalpore nel 2019 quando è arrivata nella clinica di Huston è stata Bettie Jo Elmore di 297 chili.

Appena 24 anni ed una vita al limite del gestibile causata da anni di abusi e difficoltà familiari. È da poco diventata madre ma non ha per nulla il sostegno del giovane compagno, affatto preoccupato da problemi di peso come lei.

Vive a Potosi, in Missouri, e se inizialmente la carica per rimettersi in forma è tanta, Bettie si renderà contro una volta arrivata al cospetto del dottor Nowzaradan che la strada è tutta in salita.

Com’è oggi Bettie Jo, irriconoscibile rispetto al prima

Come abbiamo potuto vedere nella replica di ieri sera su Real Time, Bettie in un anno ha perso appena 71 chili arrivando a pesare 226 chili, risultato molto distante da quello che si era prefissata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Babyjo Elmore (@bettiejosue)

La “colpa” è stata dovuta al fatto che verso la fine delle riprese è rimasta nuovamente incinta e ha dovuto in parte sospendere gli allenamenti.

Oggi la giovane mamma si sta prendendo nuovamente cura di lei e cerca di fare di tutto per mangiare meglio e allenarsi anche se la strada è ancora lunga e impervia. Ha dichiarato che però lo sta facendo per i suoi figli a cui non vuole dare il cattivo esempio.

MTV VIDEO MUSIC AWARDS: VINCONO I MANESKIN. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO