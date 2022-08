Aurora Ramazzotti incinta, Tomaso Trussardi e la reazione che non ti aspetti

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. La notizia si sta diffondendo con tanto di reazioni di Michelle ed Eros: anche Trussardi non manca all’appello, finendo nel mirino dei media.

Da essere pizzicata a comprare un test di gravidanza in vacanza, alla conferma della dolce attesa. Questo il gossip che si sta diffondendo in queste ore e che ha come protagonista Aurora Ramazzotti.

Secondo quanto diffuso dal settimanale Chi, la figlia di Michelle Hunziker sarebbe incinta dello storico fidanza Goffredo – nella vita business analiyst – da cui aspetterebbe il suo primo figlio. Data prevista della sua nascita il prossimo gennaio. La notizia ha catalizzato l’attenzione, tanto che in queste ore non si parla d’altro.

Aurora Ramazzotti incinta, la reazione dei suoi cari

Se Michelle ed Eros non possono che essere entusiasti nel diventare nonni per la prima volta, i riflettori sono puntati anche su Tomaso Trussardi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Ex della showgirl svizzera – si sono lasciati qualche mese fa – è stato legato alla madre di Aurora per 10 anni: al suo fianco ha avuto le figlie Celeste e Sole, per poi dire un sofferente addio a Michelle.

Quest’ultima ha ritrovato la serenità al fianco del chirurgo sardo Giovanni Angiolini con cui ha vissuto passionali momenti, destinati tuttavia a terminare. Da giorni si vocifera come i due si siano detti addio non si sa bene per quale motivo.

Ma ora il gossip è tutto incentrato sulla gravidanza di Aurora.

Aurora Ramazzotti incinta: novità clamorosa, la reazione di Trussardi

Legatissimi per anni, alla notizia di Aurora e della sua prima gravidanza Trussardi non ha ancora reagito.

Probabilmente non potrà che essere felice per il nuovo piccolo di casa che porta le sue figlie a diventare giovanissime zie.

D’altronde per anni ha vissuto con lei, le bimbe e Michelle e non può che essere, probabilmente, molto emozionato per questa nuova fase di vita che attende la 24enne.

Per ora l’occhio dei media rimane puntato su di lui e tutta la famiglia della Hunziker per carpire reazioni e dettagli di questa notizia clamorosa che dà il benvenuto a settembre nel segno delle novità.

