Md lancia una nuova sfida ai clienti: “Questa non la sapevo, è scritto proprio lì”. Pazzesco, in pochi ci riescono

Md ha deciso di chiudere l’estate in bellezza, ma che succede sui vari profili social? Scopriamolo insieme.

Un’ iniziativa davvero fantastica accolta con entusiasmo da milioni di clienti, Md è riuscito a stupire tutti in pochissime ore, il post è diventato virale, ecco di cosa si tratta.

Quando e dove nasce Md? Un po’ di storia del famoso discount

Md nasce nel 1994, in pochi anni il discount ha saputo espandersi su tutto il territorio nazionale, specie nel Meridione, dove nasce. L’idea di creare una catena di distribuzione alimentare organizzata fu di Patrizio Podini, l’azienda mosse i primi passi nel Centro Direzionale di Napoli, per poi trasferirsi a Caserta. E’ la Campania il cuore pulsante dello sviluppo del discount, in pochissimi anni, la diffusione dei vari supermercati è stata capillare.

Come mai Md è diventato così famoso? Il rapporto qualità prezzo dei prodotti e l’attenzione verso clienti da parte del personale altamente qualificato ha reso questo discount il supermercato più amato dagli italiani.

Ecco la sfida lanciata da Md, è assurdo: non tutti lo sapevano

L’estate ormai è finita e bisogna continuare a conservare le buone abitudini, ecco come Md cerca di aiutare i clienti a smaltire correttamente i materiali nella raccolta differenziata: “Finito lo spritz, come butti la bottiglia? Ti diamo un indizio: sul pack del nostro spritz trovi una pratica linguetta per separare i materiali in modo semplice e veloce! Chi indovina la combinazione esatta?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MD SpA (@md_spa_)

E’ allucinante, nessuno aveva notato questa utile istruzione. Sul retro della bottiglia di spritz Md, si trovano le indicazioni su come smaltire nel modo corretto i vari materiali della bottiglia.

La bottiglia va in A, il tappo di sughero va in B, la gabbietta e l’etichetta vanno in C, ho indovinato?

Sono in milioni a partecipare alla sfida e le risposte non sono affatto scontate. Grazie ad Md tutti i clienti sono anche un po’ ambientalisti, d’altronde si inizia dalle piccole cose.

MTV VIDEO MUSIC AWARDS: VINCONO I MANESKIN . QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO