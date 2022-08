Silvia Toffanin ha fatto piangere tutti: “La FOTO in dolce attesa”

Una foto che la ritrae bellissima con il pancione, sul web è diventato virale lo scatto privato. Silvia è radiosa!

Il prossimo 17 settembre ripartirà la macchina di “Verissimo” sempre il sabato pomeriggio su Canale 5 guidata da Silvia Toffanin che ne guida le redini dal 2006 dopo solo due anni di conduzione affidata a Paola Perego.

La ex Miss fascia ‘Ragazza Sasch top model domani Veneto’ appena 18enne aveva lasciato la sua Marostica per trasferirsi a Milano e iniziare una carriera radiosa nel mondo dello spettacolo.

Silvia da allora di strada ne ha fatta moltissimo, da letterina a “Passaparola” fino alla conduzione lo scorso febbraio di “Striscia la Notizia” con Ezio Greggio.

Silvia Toffanin mai vista così, chi se la ricorda?

Alta, snella e bellissima. La compagna di Pier Silvio Berlusconi gli è accanto dal 2001 e anche se la proposta di matrimonio non è mai arrivata, i due sono più uniti che mai.

Hanno anche due splendidi figli, Lorenzo Mattia nato nel 2010 e Sofia Valentina classe 2015. Una famiglia moderna come tante ma attente a stare lontana dei riflettori mediatici del gossip per non disturbare la loro tranquilla vita riservata.

Uno scatto della conduttrice però sta circolando nelle ultime ore, forse non avete mai visto Silvia così. È bellissima…

La foto con il pancione è stupenda, scatto inedito

Sono molto poche le foto rubate alla coppia, i giornalisti cercano in ogni modo di spiarli visto che nessuno dei due pubblica foto sui social e preferiscono mantenere sempre un profilo basso nonostante i ruoli di rilievo che svolgono.

Una foto rubata di Silvia però è diventata virale nelle ultime ore anche se risale al 2010, ovvero all’epoca della gravidanza del suo primogenito Lorenzo.

La showgirl era in centro a Portofino, dove ha una seconda casa vacanze con Pier Silvio, e mostrava una grande panciona visto che era quasi all’ottavo mese.

Poche settimane prima di tenere tra le braccia il suo piccolino. Radiosa come non mai, viso sereno e tante aspettative di diventare presto madre. Oggi è una mamma meravigliosa, affettuosa e accogliente, ma già moltissimi sapevano che sarebbe stato così visto il suo temperamento mite.

