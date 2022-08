Fedez ancora una volta preso di mira per la sua malattia e la guarigione veloce. Il rapper si sfoga su Instagram

Fedez ha parlato poco della sua malattia ma ha detto ciò che conta. Nei giorni di assenza dai social che lo hanno visto in ospedale, tutto il suo popolo social è stato in apprensione però è tornato, all’inizio un po’ ammaccato ma pieno di forza e coraggio per riprendere in mano la sua vita, senza mai smettere di ringraziare i medici che gli hanno salvato la vita.

Il rapper marito di Chiara Ferragni nel corso dell’estate ha detto di stare bene e che a settembre eseguirà i controlli di routine. È tornato a cantare ed esibirsi sul palco, cosa che non credeva possibile, senza mai nascondere la sua cicatrice che ogni giorno gli ricorda cosa ha affrontato. Per lui tanto amore e solidarietà ma non mancano anche le critiche e le accuse più pesanti.

L’attivista prende di mira il rapper: lui guarito in soli 3 giorni

Fedez sorride oggi e apprezza tutto quello che ha: in particolare la sua famiglia che gli dà tanto affetto, da Chiara ai suoi piccoli Leone e Vittoria e proprio per questo è stato attaccato. Questa volta la frecciatina è arrivata da Serena Mazzini, attivista e social media manager che, attraverso il suo account Instagram ha lanciato un affondo davvero pesante al rapper di Rozzano.

Il suo compito, a sua detta, è quello di smascherare influencer e vip che compiono comportamenti scorretti. Il messaggio della Mazzini è per Fedez ma indirizzato alla Ferragni. “Ciao Chiara — dice la giovane in una Instagram story — Anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in 3 giorni, invece di essere in attesa per una colonscopia da 7 mesi”.

Il riferimento allo pseudo trattamento di favore ricevuto da Fedez è palese, sottolineando il pensiero che accomuna molti: lui è guarito e si è potuto curare perché è ricco.

Fedez risponde: lo sfogo non ha precedenti

Pronta la risposta di Fedez che direttamente tramite le sue Instagram Stories non nasconde il suo essere stufo ma anche arrabbiato. Il cantante specifica che non è la prima volta che l’attivista “gioca” sulla sua malattia e così parte la puntualizzazione.

Fedez sottolinea ancora una volta che lui è stato operato d’’urgenza tramite il sistema sanitario nazionale come “qualsiasi comune mortale”. Poi parte l’affondo per la giovane e la cruda ammissione:

“Se solo sapessi le conseguenze di un intervento che ha delle conseguenze irreversibili forse non ci scherzeresti sopra per rendere più piccata la tua voglia di critica sociale. Io non sono guarito in 3 giorni. Ma alla stupidità umana a volte non esiste cura”.

Il marito della Ferragni chiede scusa ai suoi follower per il poco felice sfogo sottolineando però che era doveroso. Quello che lui ha passato, specifica, non lo augura a nessuno.

