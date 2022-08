Romina Power torna a Cellino San Marco e si sbilancia su Yari: la rivelazione mai fatta prima

Romina Power lo dice davanti a tutti senza problemi. Ecco la verità sul figlio Yari: lui ha qualcosa in più rispetto agli altri

Romina Power porta nel cuore Cellino San Marco, la città di Al Bano, il suo ex marito. È qui che ha vissuto insieme a lui e ai loro figli per tanti anni ed ecco che per lei è diventata come una seconda casa.

L’artista americana ha due residenze, una nella Capitale e una proprio nella cittadina pugliese così che spesso soggiorna proprio a poca distanza dalle Tenute Carrisi, il regno di Al Bano. Nei giorni scorsi Romina è tornata a Cellino e si è lasciata andare con un giro in alcuni dei posti più belli della Puglia. Non era da sola ma insieme al figlio Yari. Su di lui la rivelazione mai fatta prima.

Romina ed il rapporto con i suoi figli

Romina Power insieme ad Al Bano ha messo al mondo quattro figli. Yari, il primogenito ed unico maschio della coppia, Cristel, Romina jr e Ylenia, scomparsa a New Orleans a capodanno del 1994. Su di lei la cantante non si è mai rassegnata, convinta che la figlia possa essere ancora viva.

Di tutt’altro parere, invece, Al Bano, che dopo tutto questo tempo si è convinto che la figlia sia morta. Anche per questo i rapporti tra i due si sono lentamente lesionati fino a mettere la parola fine sul loro matrimonio.

I due sono legatissimi ai loro figli. In particolare Romina condivide con Yari una scelta di vita che li unisce più che mai e proprio su di lui si è sbilanciata negli ultimi tempi.

Romina Power, le parole su Yari: “È lui il figlio più..”

Romina Power ed il figlio Yari hanno scelto come filosofia di vita e spirituale il buddismo. I due partecipano spesso a ritiri spirituali e negli ultimi giorni sono stati impegnati nella terra che ha accolto la stattunitense e quella che ha visto crescere Yari, la Puglia.

È qui che si sono svolte diverse giornate alle quali i due hanno partecipato. Swami Sachidanand è arrivato direttamente da Rishikesh per momenti di meditazione e non solo nelle terre del Sud Italia. Romina ha documentato tutto e tra una foto ed un’altra, un po’ di yoga e meditazione si è sbilanciata su Yari.

Immortalata insieme a lui ha detto a tutti:

“Vacanza con il figlio più dolce del mondo”.

Un’ammissione che sa di preferenza? E le altre due figlie cosa avranno mai pensato?

