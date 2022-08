Il Volo, Gianluca Ginoble dopo il lutto torna a sorridere: momento indimenticabile. È al settimo cielo – FOTO

Il Volo: dopo la tempesta esce il sole per Gianluca Ginoble. Dopo il momento buio il baritono svolta pagina. Ecco cosa è successo

Gianluca Ginoble, insieme ai suoi amici e colleghi, Ignazio Boschetto e Piero Barone, è uno dei volti e delle voci più amate della musica italiana, non solo nel nostro Paese ma nel mondo. Sono loro che per un incontro fortuito, nel programma Rai di Antonella Clerici, “Ti lascio una canzone”, hanno dato vita al trio delle meraviglie: Il Volo.

Erano solo dei ragazzini quando hanno iniziato la loro esperienza in musica ed in brevissimo tempo hanno conquistato il pubblico internazionale. Oggi a oltre 10 anni dall’inizio del loro percorso, i tre sono più affiatati che mai ed i fan di mezzo mondo non vedono l’ora di ascoltarli dal vivo dopo il lungo stop imposto dalla pandemia.

Gianluca ed il lutto per la cara amica

Gianluca Ginoble negli scorsi giorni è stato colpito da un terribile lutto. Ha dovuto dire addio ad una sua cara amica, Flavia di Bonaventura, la giovane di 22 anni morta mentre era in bici, travolta da un’auto a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, proprio la città del baritono.

Gianluca ha partecipato ai funerali e ha omaggiato Flavio nel corso del suo ultimo saluto con una esibizione, l’Ave Maria di Bac, che ha fatto commuovere tutti, anche lo stesso cantante.

Dopo l’esibizione un lungo abbraccio con il papà di Flavia, Antonio, la mamma Raffaella ed i nonni. Un gesto quello fatto dal cantante che ha inorgoglito tutta la comunità di Roseto degli Abruzzi che ha sottolineato come Gianluca, oltre il successo, sia rimasto un ragazzo umile e sensibile, anche nei confronti del suo paese d’origine.

Il Volo: Gianluca Ginoble dimentica tutto così – FOTO

E dopo il momento buio, Gianluca Ginoble cerca di riprendersi e di mettere da parte i cattivi pensieri. Come sempre gli amici riescono in questa ed in tante altre imprese. Dopo le lacrime, arriva il sorriso ed un po’ di spensieratezza per il tenore che ha vissuto dei momenti davvero indimenticabili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Ginoble (@gianginoble11)

Merito della sua terra, l’Abruzzo che le ha regalato una giornata da incorniciare nella zona dell’area protetta della Torre di Cerrano. È proprio lui che lo dice a tutti a corredo degli scatti che lo mostrano felice a cavallo:

“Un’esperienza indimenticabile in un posto magico immersi nella natura. @masseria_della_madonna_ Il gioiello d’Abruzzo. 💎”

Dopo una bella cavalcata, del sano e buon relax con una cena con vista, buon vino ed il calore degli amici.

