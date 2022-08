Francesca Verdini strega tutti mentre esce dall’acqua: le prospettive in costume attirano gli sguardi come una calamita

Estate impegnativa per chi segue e fa politica. Manca sempre meno alle elezioni del 25 settembre e di certo i politici di spicco non possono concedersi uno stop troppo lungo e che li distragga dall’obiettivo finale: andare al governo. Tra questi c’è Matteo Salvini che stacca la spina semplicemente guardando la sua giovane compagna: Francesca Verdini.

I due, con 19 anni di età di differenza, stanno insieme dal 2019 dopo che il leader verde aveva concluso la sua storia d’amore con Elisa Isoardi. Nonostante le malelingue i due non mostrano cedimenti e sono più innamorati che mai. Del resto la figlia dell’ex senatore berlusconiano Denis Verdini, sa come ammaliare il suo Matteo: fisico statuario e micro – costumi che fanno dimenticare tutto.

Salvini e la mini vacanza con la sua Francesca

Piccola pausa dalla campagna elettorale per Matteo Salvini che qualche giorno fa si è concesso una mini vacanza in Sardegna proprio con la sua Francesca Verdini. Li ha pizzicati in piscina il settimanale Chi che ha immortalato la coppia in momenti di dolci coccole.

Espressioni rilassate quelle del leader della Lega e di compiacimento nei confronti della sua fidanzata. I due hanno scelto il Grand Hotel di Poltu Quartu, uno dei luoghi più glamour della Costa Smeralda.

Francesca è riuscita è riuscita a far dimenticare, anche se per poco, gli impegni politici a Metteo. Come? Capelli selvaggi e al vento ed un bikini così striminzito che Salvini ha perso la testa.

Francesca Verdini strega tutti in bikini: la FOTO

E anche se lontani è lo stesso effetto che ha provocato nei giorni scorsi Francesca Verdini nei confronti del suo Matteo ma anche di tutto il suo pubblico, quasi 40 mila follower. La giovane laureata alla Luis non ha saputo resistere e ha pubblicato una serie di scatti in costume al mare mentre esce dall’acqua.

I capelli svolazzano al vento e gli occhi cadono sul suo fisico e su quel bikini così striminzito che lascia ammirare le parti più calde. Davanti e di dietro non si sa dove guardare.

I commenti per lei fioccano. E se Salvini scrive subito: “Bella lei❤️” e Francesca risponde “amore mio” c’è chi non resiste a dare delle “dritte” specificando: “lei si, sei tu che sei un mostro”. Altri invece puntano tutto sulla campagna elettorale tanto che chiedono:

“Come ti vedi da first lady?”

Francesca non risponde ma la possibilità di diventarlo c’è davvero. Qualora Salvini con la coalizione di centro destra dovesse risultare il più votato del gruppo potrebbe ricoprire la carica di premier.

