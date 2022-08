Elisa Isoardi in giro per la città : “è così difficile dire…” lo sfogo della presentatrice – VIDEO

Elisa Isoardi in una passeggiata in città si apre ai fan, il video diventa uno sfogo ma anticipa anche qualcosa del suo futuro

Apprezzatissima modella e poi showgirl tra le più amate d’Italia, conduttrice televisiva affermata che ha continuato, in questi anni, a conquistare il cuore degli ammiratori. Tutto questo è Elisa Isoardi, che a distanza di tempo fa sempre emozionare i fan.

Elisa compirà 40 anni questo inverno, ma mantiene sempre il suo fascino inconfondibile. Una bellezza mozzafiato, ma uno dei motivi per cui è tanto ben voluta dal pubblico risiede senz’altro nella sua giovialità e semplicità, che l’hanno fatta entrare nelle case degli italiani con garbo ed eleganza.

Elisa Isoardi, ci siamo: a brevissimo il grande ritorno in onda

Lo scorso anno, in realtà, Elisa è stata lontano dalle scene, prendendosi una sorta di ‘anno sabbatico’. Ma l’attesissimo ritorno in onda sta ormai per avvenire.

Nella stagione 2021-2022, Elisa si è dedicata alle sue passioni, ha fatto diversi viaggi e ha visitato luoghi suggestivi, concentrandosi sulla riscoperta delle tradizioni culinarie. Del resto, l’ex conduttrice de ‘La Prova del Cuoco‘ ha sempre amato la buona cucina. Ma ora, c’è in vista una nuovissima sfida professionale.

Infatti, da domenica 11 settembre, la vedremo in onda su Rai Due, nella fascia domenicale dalle ore 15, con il programma ‘Vorrei dirti che‘. Elisa racconterà storie emozionanti di persone che vogliono ringraziare o chiedere scusa a loro familiari o conoscenti. In occasione dell’incontro, si preparerà un pranzo speciale, basato su ricordi e gusti del destinatario.

Elisa Isoardi, per le strade di Roma parla con la gente: le rivelazioni

Per comporre di volta in volta tali pranzi, Elisa si recherà nei mercati rionali. Esattamente come ha fatto questa domenica, con una interessante anticipazione di ciò che proporrà il suo programma.

La passeggiata domenicale di Elisa si è svolta a Campo dei Fiori, a Roma, dove ha chiesto ad alcune delle ambulanti presenti che cosa fosse più difficile dire, tra ‘scusa’ e ‘grazie’. Ma non solo:

Sono voluta andare in giro per Roma a scoprire direttamente da voi cosa è più difficile dire: grazie, scusa, ti voglio bene…

I pareri che le sono stati forniti sono stati molto interessanti. Ma soprattutto, nella piazza, Elisa è stata accolta con grandi sorrisi e incoraggiamenti. “Sei davvero molto brava“, le hanno detto a più riprese. Il suo ritorno in onda si preannuncia un grande successo.

