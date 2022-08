Tigotà, un prodotto di bellezza sta andando a ruba: fa miracoli e il suo prezzo è super conveniente. I consumatori gioiscono

Tigotà ha lanciato un prodotto imperdibile per curare la propria bellezza. I consumatori sono subito accorsi per non farselo scappare.

Quando si parla di beauty, Tigotà è un punto di riferimento. Si tratta di una nota insegna della grande distribuzione specializzata nei prodotti di bellezza e della casa.

Di proprietà di Gottardo S.p.A. – azienda di Padova – è nata nel 2009 con il suo primo punto vendita a Carpi (in provincia di Modena) per poi espandersi a livello nazionale. Anno dopo anno si è diffuso per tutto il Bel Paese, tanto che oggi conta ben 700 negozi sparsi per le varie regioni.

Riferimento della spesa di molti italiani, le sue offerte fanno sempre gioire come i suoi prodotti dall‘ottimo rapporto qualità prezzo. In particolare uno sta spopolando in quanto fa veri e propri miracoli di bellezza.

Tigotà, un prodotto di bellezza sta andando a ruba: risultati miracolosi

Il prodotto in questione offerto da Tigotà che sta spopolando è perfetto per affrontare la fine dell’estate. Settembre è alle porte, ma non mancano ancora giorni trascorsi al mare con cui dare gli ultimi colpi di coda della propria tintarella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tigotà (@tigota_official)

Il prodotto in questione è un toccasana per prendersi cura della propria pelle.

Si tratta di un esfoliante firmato Greenique: proprio grazie alle sue particelle esfolianti è possibile dire addio alle impurità potendo contare su una pelle di porcellana.

Tigotà, chirurgo addio: il prodotto di bellezza che sta facendo impazzire i consumatori

Dopo le tante giornate passate al sole, è importante prendersi cura della pelle in modo corretto. Grazie a Tigotà questo è possibile: in particolare il suo esfoliante di Greenique permette di dare una nuova luce alla propria pelle.

Si potrà così dire addio alle impurità e coccolarsi con un prodotto di altissima qualità offerto a un prezzo super conveniente.

Sotto i 10 euro, è una proposta imperdibile che sta facendo battere i cuori dei consumatori, accorsi subito a fare rifornimento di questo prodotto dai risultati miracolosi.

MTV VIDEO MUSIC AWARDS: VINCONO I MANESKIN. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO