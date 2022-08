Il volo, avete mai visto la mamma di Ignazio Boschetto? E’ una dea – FOTO

Ignazio Boschetto è uno dei cantanti del gruppo Il Volo, ma avete mai visto la mamma? E’ bellissima: tutti i dettagli al riguardo.

Da tutti conosciuto per essere uno dei componenti di Il Volo, il gruppo musicale italiano che nel 2015 ha vinto Sanremo con il brano Grande amore, il suo nome è Ignazio Boschetto e sui social è molto seguito tanto da avere quasi cinquecentomila follower.

Nato a Bologna, ma cresciuto in Sicilia, l’artista sarebbe dovuto diventare un pizzaiolo se non avesse intrapreso la carriera musicala, visto che la sua famiglia possiede proprio una pizzeria.

Il volo, un successo dietro l’altro

Il volo è un gruppo musicale composto da tre giovani, due tenori e un baritono: Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Era il 2009 quando i ragazzi hanno deciso di unirsi e formare un trio.

La loro prima apparizione in televisione avvenne con la partecipazione allo show canoro per bambini “Ti lascio una canzone”. Poi la svolta nel 2015: Il festival di Sanremo. Non solo per la prima volta si esibirono sul palco dell’Ariston ma vinsero anche il concorso così da diventare noti e popolari in un batter d’occhio.

Oggi sono uno dei gruppi più amati e seguiti a livello internazionale, la loro musica è conosciuta in tutto il mondo e i loro concerti sono sold out ovunque. Un successo dietro l’altro li ha portati ad ottenere grandi risultati.

Ignazio Boschetto, chi è la mamma?

Dopo il successo e la fama musicale, molti hanno iniziato ad interessarsi anche alla vita privata dei ragazzi e in particolare di Ignazio Boschetto. I più curiosi hanno fatto delle ricerche sulla famiglia del diretto interessato.

Sapete chi è la sua mamma? Si chiama Caterina Licari, una donna forte e bella dentro e fuori. La vita l’ha messa più volte a dura prova, prima ha dovuto affrontare un tumore al viso e poi la malattia del marito e successivamente la sua morte. Infatti, Ignazio ha perso il papà nel 2021 poco prima di esibirsi a Sanremo.

Nonostante tutto, però, la Licari è sempre pronta a sostenere e a supportare il figlio, seguendolo in ogni tour e evento organizzato per il gruppo. Tra loro c’è un legame forte e duraturo che mai nessuno potrà mai rompere, neanche il successo e la fama.

Boschetto e gli altri componenti del gruppo sono pronti a spiccare il volo verso nuovi progetti di vita e professionali. E voi siete pronti a seguirli?

