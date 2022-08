Mikhail Gorbaciov è morto all’età di 92 anni: lo ha riferito il Central Clinical Hospital di Mosca con una nota.

L’uomo aveva diversi problemi di salute, tra cui il diabete. Nei primi giorni di luglio, era già stato ricoverato in dialisi per i problemi che aveva ai reni.

Chi era Mikhail Gorbaciov

Mikhail Gorbaciov è stato un politico sovietivo, nonché ultimo segretario generale del Partito Comunista dal 1985 al 1991.

Il classe 1931 ha avuto un ruolo importante in diversi momenti della storia recente, tra cui la riunificazione della Germania, la dissoluzione dell’URSS e la Guerra Fredda.

Proprio alla fine della guerra fredda, fu insignito sia della Medaglia Otto Hahn per la pace che del Nobel per la pace. In tutta Europa veniva elogiato e visto in maniera positiva, mentre in Russia non godeva di tanti favori.

A causa della dissoluzione dell’URSS, nel corso degli anni ci furono tantissime campagne e incoraggiamenti a moti nazionalistici.

