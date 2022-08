Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini ecco il perchè si sono lasciati. Il vero motivo

Estate d’amori turbolenti per Michelle Hunziker. Le indiscrezioni parlano del perchè si è lasciata con Giovanni Angiolini

Cambia la vita anche di Michelle Hunziker. E’ un periodo di cambiamenti dopo la separazione da Tomaso Trussardi la conduttrice si frequentava con Giovanni Angiolini. Una relazione che sembrava estiva e che è durata il tempo di un soffio. Con l’estate per Michelle se ne va anche l’amore. Una separazione improvvisa e che lascia senza parole anche i fans della coppia. Sui dettagli della rottura, tante le indiscrezioni e tanti commenti.

Un’estate che ha segnato, tra le altre, la rottura di un’altra coppia storica quella di Ilary Blasi e Francesco Totti. Così, dopo una fiamma esplosa durante questi mesi estivi, Michelle deve dire addio anche Giovanni Angiolini. Il ragazzo, un medico di origini sarde si erano presentati al pubblico con smancerie e atteggiamenti molto affiatati. Ma la fiamma con Angiolini sembra essere stato davvero un fuoco fatuo.

Avvicinamento all’ex amore Eros Ramazzotti? Le indiscrezioni parlano chiaro

Sono stati tanti gli avvistamenti della nota conduttrice svizzera con l’ex marito, il cantautore Eros Ramazzotti. Tra le vacanze con la figlia in comune Aurora, molti hanno ipotizzato un riavvicinamento della coppia storica. Si tratta di una notizia volatile o di un mezzo sospetto? Tra i suoi social, la Hunziker rammenta anche una certa nostalgia nei confronti delle figlie dell’ex Tomaso Trussardi, Sole e Celeste.

Intanto la fine di Michelle con Giovanni Angiolini fa bagliore nel web. Nessuno si aspettava una fine così burrascosa e allo stesso tempo improvvisa. Dopo un’estate di coccole e abbracci sotto il sole, Michelle chiude con Angiolini ma le indiscrezioni parlano chiaro. Sarebbe stato lui a chiudere con Michelle e che addirittura i rapporti tra i due si siano incrinati e in questo momento non si parlerebbero neanche al telefono. Mentre con Trussardi per forza di cose il rapporto rimane saldo per via delle bambine in comune con l’uomo ancora troppo piccole per capire la separazione dei genitori. Ma quindi per Michelle si tratta di un riavvicinamento con Eros oppure la fine di una stagione d’amore?

MTV VIDEO MUSIC AWARDS: VINCONO I MANESKIN . QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO