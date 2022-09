“Un Posto al Sole”, Ilenia Lazzarin lascia la soap? Arriva l’anticipazione sui social, fan increduli

Secondo alcune anticipazioni l’attrice potrebbe dire addio alla soap di Rai 3, dopo la sparatoria le sue condizioni di salute non sono delle migliori.

La ripartenza della soap opera dopo lo stop estivo è stata davvero con il botto, nel vero senso della parola. Infatti la sparatoria che ha coinvolto Viola (Ilenia Lazzari) e Susanna (Agnese Lorenzini) è stata completamente inaspettata.

I proiettili sparati da Lello Valsano hanno colpito entrambe le donne che ora rischiano la vita costantemente sorvegliate dai medici della clinica ospedaliera.

Se però Susanna nelle scorse ore ha dato segni di miglioramento evidenti (con tanto di proposta di matrimonio da parte del fidanzato), così non possiamo dire per Viola.

Ilenia lascia “UPAS”? Sembra quasi certo…

Viola infatti è ancora intubata e nel suo ultimo post Instagram la vediamo stesa nel letto dell’ospedale in coma farmacologico.

“Buongiorno a tutti!!! Stamattina nun me sent tant bene…. 😜👍🏼 Voi?“. Scrive l’attrice per sdrammatizzare quello che è stato poi raccontato nel corso della puntata.

In molti hanno inteso il post anche come un’anticipazione di quella che sarebbe stata la sua sorte ultima, drammaticamente condizionata da una serie di sfortunati eventi che hanno messo davvero in pericolo la sua esistenza nella serie tv.

“Ancora non avete visto nulla”, l’attrice spiazza tutti

L’attrice sui social però ha realizzato anche alcune stories parlate per tranquillizzare i fan dopo il post in ospedale. Lo ha fatto per portare notizie stimolanti che lasciano un barlume di speranza sul fatto che lei non muoia alla fine della settimana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilenia Lazzarin️️ 🤸🏻‍♀️ (@ilenialazzarin)

“Vi consiglio di seguire tutta la settimana, perché come vi dicevo sono belle puntate”, ha rivelato Ilenia.

“Vi avevo parlato di una bella storia, di una bella bomba e ancora non avete visto niente“. Chissà che cosa accadrà alla fine, l’attrice dovrà dire addio all’amata soap o la regia deciderà di tenerla in vita? L’ultima puntata stasera per scoprirlo!

