Borseggiatori e scippatori è qui che “fanno una strage”: la top 5 dei posti più pericolosi al mondo

Borseggiatori e scippatori, un incubo per i turisti. Oggi vogliamo fornirti la lista dei posti più gettonati dai malfattori.

Quando si va in vacanza o comunque si organizza qualche gita fuori porta, l’ultima cosa che ci si aspetta è essere scippati e privati dei beni. Portafogli, cellulari, carte di credito, oggetti di valore e non, tutto può cadere nelle mani dei borseggiatori. Ma il rischio dov’è? Ecco a te i luoghi del momento.

Come difendersi dai borseggiatori e scippatori

Innanzitutto vediamo come prevenire il danno, in luoghi turistici, specie se siete in mezzo a tanta gente, essere derubati è molto semplice, soprattutto se siete nella calca. Ma come evitare questo spiacevole inconveniente?

La cosa migliore da fare è chiudere sempre la borsa, non tenere in tasca portafogli o cellulare, inserire tutto in uno zaino magari con le chiusure a scomparsa (in commercio esistono diversi modelli e grandezze). Se siete nella mischia la cosa migliore da fare è mettere lo zaino, marsupio o tracolla che sia, sul davanti (verso la pancia e soprattutto gli occhi) che dietro le vostre spalle.

Le mete più gettonate dai malfattori, occhio alla borsa!

Eccoci arrivati al momento tanto atteso, quali sono le mete Europee che presentano un elevato tasso di borseggiatori e scippatori? Così come riportato anche su Voloscontato.it, dovete prestare molta attenzione a Roma, Barcellona, e Parigi. Vediamo nello specifico dove.

Roma: Oltre 2226 persone hanno denunciato di essere stati derubati dai borseggiatori nei pressi della Fontana di Trevi e al Colosseo.

Ma non finisce qui, attenzione anche a…

Barcellona: Bisogna prestare molta attenzione a le Ramblas ed anche nei pressi della Sagrada Familia. Moltissimi visitatori inoltre sono stati derubati mentre passeggiavano o consumavano un pasto da fast-food al mercato della Boqueria. Infine anche la Catalogna registra oltre 3271 citazioni per scippo, un numero decisamente considerevole.

Parigi: Se vi trovate nel pressi della Tour Eiffel o del Museo del Louvre, buttate un occhio a borse, portafogli, macchine fotografiche e quant’altro.

ANGELA CELENTANO, LE ULTIME NOVITÀ NEL VIDEO DEL TG DI YESLIFE