Victoria De Angelis e il selfie in bagno: i pantaloni le scivolano di dosso. Ti fa vedere le stelle – VIDEO

Victoria De Angelis esce allo scoperto con un selfie inatteso davanti allo specchio. Quasi nulla è passato inosservato: i dettagli.

L’artista e chitarrista de “I Maneskin”, Victoria De Angelis ha ‘bagnato’ il suo esordio stagionale con una delle performances dal fiato cortissimo.

La showgirl, oltre ad essere uno dei tasselli fondamentali del gruppo rock che ha fatto la storia in Italia e nel mondo intero è anche molto apprezzata sui social.

Quando non la vediamo esibirsi sul palcoscenico delle grandi occasioni, Victoria riesce a sorprendere, in positivo sempre e comunque.

L’adrenalina e la voglia di mettersi in mostra rappresentano le sue armi vincenti che col tempo le hanno permesso di diventare una vera e propria star della musica.

Esibendosi al fianco di Damiano e i suoi compagni d’avventura, la musicista dai capelli biondi dà quasi sempre il meglio di se.

A quanto pare, Victoria non tradisce le attese neppure nei momenti di privacy generale: vediamo il regalo di ‘inizio stagione’ fatto ai suoi fan

Victoria De Angelis spiazza tutti ed esce così allo scoperto: SELFIE in bagno da stropicciarsi gli occhi

Ancora una volta c’è grandissimo entusiasmo attorno alla figura musicale di Victoria De Angelis.

La showgirl e musicista dal cuore d’oro e la musica rock che le scorre nelle vene ha rischiato di far venir giù il suo amato pubblico con un selfie all’altezza della situazione.

E’ stato davvero un momento memorabile, quasi indimenticabile come spesso accade nelle ultime settimane. Victoria scende in pista, ma questa volta lo fa in una versione del tutto inedita e riservata.

La stella de I Maneskin filma tutto con il suo smartphone, il momento in cui i suoi pantaloni scivolano giù, lasciando intravedere il meglio possibile.

Emozioni incredibili si sono susseguite alla vista quasi scoperta del busto superiore, completamente scevro di ogni velo e con alcuni dettagli animati presenti con l’obiettivo di evitare la censura più totale.

“ti farò vedere le stelle….”

Non potevano chiedere di meglio le migliaia e migliaia di follower che sono accorsi sulla pagina social della cantante a ricoprirla di aggettivi sontuosi e dediche al bacio.

