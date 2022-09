Stefano De Martino al Festival di Venezia senza Belen: il motivo è assurdo

Stefano De Martino ha sorpreso tutti al Festival di Venezia dove si è presentato con un look pazzesco, come mai Belen non lo ha accompagnato?

Il Festival di Venezia è iniziato e sono tanti i vip che hanno sfilato sul red carpet mostrando degli outfit strepitosi. Stefano De Martino è stato uno degli ospiti che hanno preso parte all’evento.

Dopo aver sfoggiato un look unico, i fan si sono chiesti come mai fosse da solo e non accompagnato dalla sua cara Belen. C’è aria di crisi? Scopriamo tutti i dettagli.

Stefano De Martino a Venezia: look strepitoso

Stefano De Martino ha sorpreso tutti con la sua bellezza e il suo charm che non sono passati inosservati; infatti, ancora una volta è riuscito a conquistare i fan che lo seguono sui social.

In uno smoking firmato Giorgio Armani, l’ex ballerino ha mostrato di essere all’altezza della situazione e non ha avuto nulla da invidiare ai divi internazionali. Nessun fronzolo, solo tanta eleganza e finezza per lo showman che con il suo sorriso ha conquistato i presenti e chi lo ha seguito da lontano.

Non poteva mancare un dettaglio di lusso: i gemelli griffati e preziosi firmati Cartier. Un pezzo esclusivo in oro bianco che ha dato un tocco di classe in più.

Belen assente: il motivo

Oltre ad aver notato l’eleganza del vip, c’è chi non ha potuto fare a meno di constatare l’assenza di Belen Rodriguez: come mai non ha accompagnato il marito all’evento?

Qualche tempo fa Stefano De Martino aveva scritto sui social

Sono tornato e nella cassetta della posta ho trovato questo, un biglietto anonimo per me: “Ci vediamo a Venezia, vieni mascherato”. A Venezia. Mascherato. Ok!

Ma come mai ha non si è fatto accompagnare dalla sua cara Belen? Secondo quanto si legge sul web, sarebbe stata la modella a rifiutare l’invito. Il motivo sarebbe legato al figlio Santiago che è tornato a scuola e la showgirl ha voluto accompagnarlo.

Quindi nessuna crisi tra i due, anzi sembrano più innamorati che mai. Dopo essere stati separati qualche anno, la coppia ha capito che uno non può fare a meno dell’altro.

4 ANNI DI MATRIMONIO, CHIARA E FEDEZ FESTEGGIANO COSÌ. IL VIDEO