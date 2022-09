Rosita Celentano, l’avete mai vista così? Lei non ha paura e non si vergona: le foto che hanno fatto il pieno di like

Lei è certamente la figlia più seguita del Molleggiato. Manca da diverso tempo dal piccolo schermo ma grazie ai social c’è un continuo scambio con i suoi fan. Parliamo di Rosita Celentano, quasi 90 mila follower su Instagram e post sempre molto seguiti ed apprezzati.

In particolare l’ultimo realizzato dalla figlia di Adriano ha suscitato molto interesse, apprezzamento e soprattutto una condivisione di pensiero e di intenti da parte di moltissime persone, anche del mondo dello spettacolo. Rosita è incontenibile e si mostra nel mondo in cui nessuno avrebbe mai pensato.

La figlia di Celentano ed il tempo che passa: il messaggio

Rosita Celentano usa i social spesso per mandare dei messaggi degni di nota e per far riflettere. Lei che è a favore della naturalezza e del tempo che cambia il volto come il corpo, non si vuole nascondere dietro la falsa perfezione della chirurgia.

Già nelle scorse settimane l’artista aveva parlato delle sue rughe, dei capelli che cambiano colore e tendono al bianco specificando di accettare il suo corpo che inevitabilmente si modifica senza prendersi troppo sul serio e ridendoci su.

Un messaggio per sé stessa ma anche per tutte le donne che non devono vergognarsi degli anni e degli inestetismi perché sono naturali e belli.

Rosita Celentano e la vecchiaia: lei si vede “Fichissima”. Le FOTO

Rosita Celentano guarda avanti e prova ad immaginare come sarà tra un po’ di anni. Continua il suo messaggio sull’accettazione di sé stessi su Instagram, questa volta con alcune foto che la mostrano invecchiata.

La presentatrice punta tutto sul body positivity e dice di vedersi molto bene con gli anni che passano:

“Una mia impressione oppure un volto felice nonostante i segni del tempo è rassicurante? E quanto possono essere inquietanti le facce di gomma ritoccate e gonfiate?”.

ha chiesto ai suoi fan. Rosita propone le sue foto invecchiate insieme alla sua amica Susy ed è felice: “sapete una cosa? In questa foto mi vedo FICHISSIMA! Siamo due giovani vecchie felici”, scrive. E poi ancora continua:

“È così che voglio essere! Una giovane vecchia felice, e so che ci riuscirò. Perché ci sto lavorando dal giorno che sono nata”

ha ammesso davanti a tutti. Per lei una pioggia di like, quasi 50 mila e tantissimi complimenti da tutti, anche da molti volti noti, da Giovanni Ciacci, a Drusilla Foer fino alla zia Alessandra Celentano.

