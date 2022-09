Adriano Celentano spiffera tutto, l’amara verità su Claudia Mori: “doveva riguardare solo noi”

Adriano Celentano, in una lunga intervista a Pippo Baudo, parla del rapporto con Claudia Mori: il “segreto” che doveva riguardare solamente la coppia è venuto a galla

Dal 1964, Adriano Celentano e Claudia Mori formano una delle unioni più invidiate e chiacchierate dello spettacolo italiano. Solamente l’anno precedente, il Molleggiato conosceva la meravigliosa attrice sul set della pellicola “Uno strano tipo“.

A partire da quel momento le cose non fecero che precipitare. Il cantante, che perse letteralmente la testa per la Mori, lasciò l’allora fidanzata Milena Cantù per intraprendere una relazione con la classe 1944.

Adriano e Claudia, al giorno d’oggi, si amano esattamente come allora ed hanno formato una famiglia meravigliosa assieme ai figli Rosita, Giacomo e Rosalinda.

Adriano Celentano e Claudia Mori: i retroscena sulla storia d’amore più bella della tv

Nonostante il loro matrimonio abbia conosciuto dei momenti di forte crisi, Celentano e la Mori sono riusciti a rimanere uniti e a non lasciarsi travolgere dalle difficoltà.

Dopo cinquantotto anni, l’amore che li lega appare forte e stabile come nel giorno in cui iniziò. E proprio Adriano stesso, in un’intervista rilasciata a Pippo Baudo nel lontano 1989, non mancò di svelare alcuni succosi retroscena circa la relazione con la moglie.

Oltre a raccontare quanto fosse stato travolgente l’amore per Claudia – che spinse Celentano a lasciare la fidanzata Milena -, il Molleggiato si trovò a confidare una verità davvero clamorosa concernente il rapporto con la Mori. Un “segreto” che, fino a quel momento, non era mai venuto a galla.

Il Molleggiato si sfoga con Pippo Baudo: “doveva riguardare solo noi…”

A “Serata d’onore”, trasmissione che Pippo Baudo condusse nel 1989 su Rai 1, Adriano Celentano venne letteralmente tempestato di domande dal presentatore, che indagò su ogni minimo dettaglio concernente il matrimonio con la Mori.

La domanda che più di ogni altra parve stuzzicare Celentano fu la seguente: “come mai vi siete sposati in segreto?“. Al quesito, Adriano si affrettò a rispondere con il suo immancabile entusiasmo:

“Non volevo dare in pasto il mio matrimonio ai giornalisti. io li rispetto molto, ma quel momento doveva riguardare solo noi”.

Claudia e Adriano, infatti, celebrarono le nozze in gran segreto in una chiesa di Grosseto, lontani dalle luci dei riflettori. Una scelta che, a distanza di tempo, si è rivelata più che propiziatoria per la celebre coppia.

4 ANNI DI MATRIMONIO, CHIARA E FEDEZ FESTEGGIANO COSÌ. IL VIDEO