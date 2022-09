Harry e Meghan declassati: nel declino, cambia tutto. Retroscena spiazzante, coinvolta la Regina Elisabetta

Harry, Meghan Markle e la Regina Elisabetta sono coinvolti in un retroscena spiazzante: arriva una decisione clamorosa per i Sussex, messi all’angolo come mai prima.

Declassati e messi all’angolo. Harry e Meghan Markle sono stati esclusi dalla vita reale totalmente: questo quanto emerso da un retroscena spiazzante che sta catalizzando l’attenzione dei media. Tutto sarebbe accaduto a seguito di una decisione drastica della Regina.

94 anni, 70 anni passati sul trono, negli ultimi mesi la sua sofferenza per l’addio dei Duchi da Palazzo si è trasformata in rancore: nel 2020 la coppia ha detto addio a Palazzo per trasferirsi in America, in un’immensa dimora a Montecito (quartiere tra i più lussuosi, sede delle dimore di molte star internazionali).

Nonostante lontani, la loro presenza non è mancata nella vita dei Royal Family con costanti colpi di scena: la Regina Elisabetta ha sofferto molto per questo, perdendo con il tempo la pazienza. Ormai stufa ha messo in atto un provvedimento clamoroso con cui ha messo all’angolo i Sussex.

Harry e Meghan messi all’angolo, dura decisione della Regina

Si apre un buio capitolo per i Sussex: già esclusi dalla vita reale, sembra che la Regina abbia preso una drastica agghiacciante contro di loro.

Per la prima volta – in 70 anni di trono – avrebbe revisionato il testamento reale, escludendo il nipote (un tempo il suo preferito) sua moglie e i loro figli Archie e Lilibet.

La coppia non vedrebbe così un centesimo del patrimonio immenso di Sua Maestà, pari a 365 milioni di sterline a cui si aggiungerebbero beni di grande valore come opere d’arte, gioielli e immobili.

Regina Elisabetta, dura decisione contro Harry e Meghan

Dall’immensa eredità della Regina Elisabetta, Harry, Meghan e i loro figli sarebbe esclusi. Questa la nuova indiscrezione bomba che ha fatto tremare i Sussex, declassati così totalmente.

si tratta di una decisione sconvolgente: un’amara scoperta per gli eredi

Con questo colpo di scena si dimostra quanto Kate e William sarebbero totalmente preferiti e come Harry e Meghan sarebbe, invece, mal sopportati. In questo modo la Regina li avrebbe punito con un provvedimento sconvolgente.

