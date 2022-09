Luisa Ranieri ha spiazzato i fan con una confessione clamorosa. Parole sorprendenti con cui ha mostrato un’insicurezza.

Dispiacere e forte frustrazione. Luisa Ranieri, classe 1973, ha lasciato senza fiato con una confessione spiazzante: un racconto con cui ha rivelato una sua fragilità che l’ha porta ad avere una fissazione.

48 anni, il suo volto è diventato conosciuto nel settore dello spettacolo per la sua partecipazione a pellicole e fiction. Le sue interpretazioni magistrali l’hanno resa una delle attrici più amate sulla scena artistica italiana.

Tra televisione, teatro, cinema e pubblicità, ha raggiunto incredibili traguardi: nonostante questo una grande frustrazione la ossessione, portandola a vivere emozioni negative.

Luisa Ranieri, confessione senza precedenti

Dalla vita di grande successo, Luisa Ranieri se sembra essere molto realizzata, ha un tormento interiorie.

Un chiodo fisso che le toglie serenità, portandola a criticarsi aspramente. L’attrice ha svelato come non si piaccia quando si vede in televisione.

Nonostante questa disapprovazione non fa che conquistare il pubblico, dimostrando come siano solo turbe interiori.

Dal prossimo 11 settembre, sarà di nuovo presente sul piccolo schermo con le repliche della fiction “Lolita bosco”, dove il suo ruolo ha ottenuto un grande successo: ha indossato i panni di personaggio sopra le righe, diverso dal solito con cui ha dato voce a una donna moderna.

Luisa Ranieri, rassicurata dal compagno Zingaretti

A rassicurare la Ranieri in merito alla sua bellezza è Luca Zingaretti, sua spalla nella vita personale e professionale. I due fanno coppia fissa da anni, e lui è stregato da sempre dal fascino di Luisa.

Se lei non si piace in televisione, lui le ricorda invece quanto la sua bellezza sia immensa.

sei la mia luce

Le parole dell’attore con cui dimostra quanto sia preso dalla compagna. Dalla bellezza mediterranea, i suoi occhioni marrone intenso e la sua chioma castana – nonché le sue curve travolgenti – hanno fatto breccia nel cuore dell’attore che ha occhi solo per lei.

La sua femminilità lo ha stregato: la Ranieri ama molto curarsi e in particolare è appassionata di scarpe, accessorio che compra in modo compulsivo in quanto per lei rappresentano un oggetto iconico. Anche se ama i tacchi, riesce a essere irresistibile anche con le sneakers.