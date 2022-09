Pomeriggio 5 parte col botto, Barbara D’Urso scatenata in diretta: “questo è il mio lavoro, i soldi…”

Pomeriggio 5 riparte col botto, una scatenatissima Barbara D’Urso lancia un avvertimento ai telespettatori del talk: mai vista così

Dopo oltre tre mesi di stop è finalmente tornato l’appuntamento più atteso del pomeridiano della tv. Barbara D’Urso, al timone di “Pomeriggio Cinque” per la sua 15esima edizione consecutiva, ha dato il benvenuto ai suoi affezionatissimi che, durante il periodo estivo, non hanno mancato di seguire le sue pubblicazioni social.

Come di consueto, dopo una prima parte dedicata alla cronaca, la conduttrice ha introdotto le tematiche di spettacolo della giornata. L’argomento che ha maggiormente tenuto banco, in questo frangente, è stato proprio quello relativo a Carlotta Rossi.

Quest’ultima, come riportato dal Corriere della Sera, afferma di essere la figlia che l’indimenticabile Bud Spencer ha tenuto nascosta per anni. La donna, ospite di “Pomeriggio Cinque”, ha voluto fornire la propria versione dei fatti, non mancando di scatenare una reazione davvero imprevista nella padrona di casa.

“Pomeriggio 5”: parla Carlotta Rossi, la presunta figlia di Bud Spencer

Il rapporto tra Carlotta Rossi e Bud Spencer sarebbe cominciato quando la donna, che sostiene di essere la figlia del noto attore, aveva solamente tre anni. Barbara D’Urso, che ha raccolto la sua testimonianza durante il primo appuntamento di “Pomeriggio Cinque”, è rimasta davvero pietrificata dal racconto.

“Lo chiamavo Lallo. La prima volta che è venuto a trovarmi a casa avevo tre anni” ha spiegato Carlotta, che da quel momento in avanti avrebbe rivisto il suo presunto papà in solamente due o tre occasioni all’anno.

Inevitabili le insistenti domande della conduttrice, che ha più volte chiesto alla sua ospite come mai non avesse deciso di parlare prima. “L’ho promesso a mia madre” ha replicato Carlotta, parlando della sua defunta madre come di una donna che ha amato Bud Spencer fino alla fine dei suoi giorni.

“Lui è stato il suo uomo e mi ha fatto promettere di non raccontare nulla” ha proseguito l’ospite di “Pomeriggio Cinque”, che non ha mai parlato del suo rapporto con l’attore proprio in virtù di questa promessa.

Durante l’intervista, la conduttrice è più volte intervenuta sulla questione per chiarire il proprio punto di vista. La D’Urso, nello specifico, ha tenuto a sottolineare una particolare questione, che ai suoi occhi non sarebbe dovuta in alcun modo passare in secondo piano.

Barbara D’Urso avverte il pubblico di “Pomeriggio 5”: “questo è il mio lavoro, i soldi…”

Durante il colloquio con Carlotta Rossi, Barbara D’Urso ha tenuto più volte a specificare la volontà di usare il condizionale. Quanto narrato dalla presunta figlia di Bud Spencer, infatti, non è ancora supportato da prove che possano testimoniare la sincerità della donna.

Onde evitare fraintendimenti, la presentatrice ha interrotto l’ospite per chiarire quanto segue al pubblico:

“Io conosco la famiglia di bud spencer, ma questo è il mio lavoro. Non lo faccio per soldi ma per dovere di cronaca, per questo uso il condizionale”.

Trasparente e leale con i telespettatori, la partenopea ha tenuto a chiarire il suo modus operandi e quello dell’intera redazione di “Pomeriggio Cinque”. Un ritorno sulle scene che, siamo certi, non mancherà di spaccare a metà l’opinione pubblica.

