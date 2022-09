La quinta giornata di campionato si conclude allo Stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa ospitano il Lecce. Le pagelle e il tabellino.

Il Torino in questa partita dovrà fare a meno del suo allenatore Juric in panchina al quale è stata riscontrata una polmonite in seguito a degli esami strumentali, ha iniziato la terapia e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Oggi al suo posto a guidare la squadra ci sarà Paro.

Le statistiche parlano chiaro: il Lecce ha vinto le ultime due sfide contro il Torino in Serie A e ha realizzato nove gol negli ultimi tre confronti contro il Torino.

Il Toro, dal canto suo, ha tenuto la porta inviolata in quattro delle otto gare casalinghe contro i giallorossi e ha vinto le ultime quattro sfide contro squadre neopromosse.

La cronaca dei 90′

Bel primo tempo con i granata che partono bene rendendosi pericolosi con Radnjic e Pellegri. I pugliesi rispondono con Banda e Tuia.

Ma il gol del vantaggio arriva da parte dei padroni di casa: a firmare la marcatura è ancora Vlasic con un tiro incrociato, dopo un bel filtrante di Vojvoda, che batte Falcone.

Al 71′ viene annullato il gol del raddoppio al Torino: Pellegri era sfuggito alla marcatura di Tuia e a tu per tu con Falcone l’ha freddato. L’attaccante, però, è stato colto in fuorigioco.

Il Torino vola a 10 punti in classifica davanti alla Juventus, non succedeva da 43 anni.

Torino-Lecce: le pagelle e il tabellino

TORINO – LECCE 1 – 0

Marcatori: 40′ Vlasic (T),

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Dijdij, Schuurs (64′ Buongiorno), Rodriguez; Lazaro (80′ Aina), Lukic, Ilkhan (64′ Linetty), Vojvoda; Radonjic, Vlasic, Pellegri (80′ Sanabria). A disp.: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Zima, Adopo, Seck, Garbett. All.: Juric.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Gonzalez (82′ Askildsen), Hjiulmand, Bistrovic (72′ Pablo Rodriguez); Di Francesco (46′ Oudin), Ceesay (64′ Colombo), Banda (64′ Listkovski). A disp.: Bleve, Samo

Ammoniti: Ilkhan (T), Hjulmand (L), Schuurs (T),