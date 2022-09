Elisabetta Gregoraci continua a stupire il web con degli scatti mozzafiato, avete visto l’ultimo post? Che pose strepitose

Bella, seducente e di un’eleganza unica. Così Elisabetta Gregoraci si mostra ai fan e non perde occasione di attirare la loro attenzione attraverso foto e video che lasciano tutti a bocca aperta.

Molto amata dal pubblico italiano, c’è chi farebbe carte false pur di rivederla in televisione in qualche programma. Dopo il successo del “Grande fratello vip” e di “Battiti live”, quale sarà il suo prossimo progetto per il piccolo schermo?

Elisabetta Gregoraci, dall’esordio ad oggi

Showgirl e conduttrice, Elisabetta Gregoraci è uno dei vip più gettonati degli ultimi tempi. Ex moglie di Flavio Briatore, ha iniziato la sua carriera come modella dopo aver partecipato ad un’edizione di “Miss Italia”.

Nel 1999 debutta come attrice ne Il cielo in una stanza, ha poi partecipato a diversi reality come “Ritorno al presente”, “Il malloppo” e a trasmissioni come “Buona domenica”, “Made in Sud” e tanto altro ancora.

Dopo un periodo di pausa è tornata in tv come concorrente del “Grande fratello vip” nel 2020 ed è proprio nella casa più spiata d’Italia che ha fatto conoscere i lati più nascosti del suo carattere.

L’ultimo post sui social

Molto attiva sui social, sono quasi due milioni di follower a seguirla ed è proprio con loro che condivide scatti pazzeschi tanto da lasciare tutti a bocca aperta.

L’ultimo post pubblicato ha conquistato in pochissimo tempo più di settemila like e una miriade di commenti da parte dei fan che supportano e sostengono la conduttrice.

Si tratta di una serie di foto dove la Gregoraci mostra le sue forme strepitose e un sorriso unico. Indossa un completo bianco, e un paio di occhiali a cuore che la rendono ancora più bella. Il tutto racchiuso in una cornice meravigliosa: il mare.

Come didascalia riprende una frase di Alice nel paese delle meraviglie e scrive

“Scappiamo Alice, qui sono tutti normali!” Il bianconiglio

I fan non hanno potuto fare a meno di commentare e tra i messaggi si legge

il bianco ti sta da dio

Poi ancora

quanto sei bella, non si spiega

Ancora una volta Elisabetta Gregoraci ha fatto centro e come una dea ha conquistato i fan che non possono fare a meno di non seguirla, la sua bellezza esteriore ed interiore attrae chiunque.