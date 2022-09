Amadeus ha confessato a tutti come lo fa: “non vorrei turbare nessuno…”. Da rimanere senza parole

Il conduttore Amadeus confessa ai suoi followers come lo fa da oltre vent’anni: le dichiarazioni del marito di Giovanna lasciano a bocca aperta

Negli ultimi tre anni, Amadeus sembrerebbe aver compiuto un vero e proprio salto di qualità. A partire dalla conduzione del Festival di Sanremo 2020, infatti, i riflettori non hanno fatto altro che illuminare ulteriormente l’operato del nativo di Ravenna.

Il suo stile di conduzione, basato sulla compostezza e sulla semplicità, ha immancabilmente travolto milioni di telespettatori. Non a caso, nel giro di qualche mese, ad Amadeus sono stati affidati tutti i programmi di punta della Rai.

Amadeus, il successo inarrestabile dopo Sanremo: tutte le trasmissioni del conduttore

Oltre a “I soliti ignoti”, trasmissione da lui guidata fin dal 2017, nel corso degli ultimi anni Amadeus ha avuto l’opportunità di dimostrare il proprio talento nell’ambito di svariati altri programmi.

A partire da “Affari Tuoi – Formato famiglia” fino ad “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90”, un varietà televisivo in onda dall’Arena di Verona, che a breve tornerà ad intrattenere il pubblico con la sua seconda edizione. Il marito di Giovanna Civitillo, senza alcun tentennamento, può essere considerato a buon diritto l’uomo del momento.

La peculiarità di Amadeus, infatti, è quella di piacere proprio a tutti. A Sanremo, questa indiscussa abilità del presentatore era emersa in maniera lampante: di fronte alla tv, il direttore artistico era riuscito a riunire spettatori di ogni età.

Il conduttore, in una recente dichiarazione rilasciata, ha confidato quello che, a tutti gli effetti, sarebbe il suo “segreto” in termini professionali. Dopo vent’anni, Amadeus ha finalmente ammesso come lo fa!

Il conduttore di Rai 1 confessa come lo fa da vent’anni: “non vorrei turbare nessuno”

Che cosa rende Amadeus un conduttore impeccabile da oltre vent’anni? A questa domanda ha tentato di fornire una risposta proprio il diretto interessato, nell’ambito di una recente dichiarazione pubblica.

Amadeus ha infatti spiegato come, in tanti anni di carriera, sia sempre riuscito nel proprio intento di piacere a tutti:

“Cerco di fare questo mestiere nella maniera più corretta possibile e in modo da non turbare mai la sensibilità di nessuno”.

Un’immagine che, a be giudicare, corrisponde perfettamente a quella che il pubblico stesso si è formato di lui. Il marito di Giovanna è, ormai da parecchi anni, una colonna portante della televisione italiana.

