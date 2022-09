Elodie, come tante altre sue colleghe, è stata invitata al Festival del Cinema di Venezia quest’anno. L’outfit sfoggiato per l’occasione ha conquistato tutti

Elodie è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. La cantante ha esordito anni fa, quando ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi con lo scopo di vivere di musica. Non avrebbe mai pensato che sarebbe riuscita a realizzare questo sogno e a farlo così tanto in grande.

Elodie, una carriera in crescita

Dopo la fine di questa avventura con il talent di Maria, Elodie ha cominciato così la sua carriera. All’epoca era soltanto una ragazzina con i capelli troppo rosa e una voce incredibile, ma nessuno avrebbe mai pensato che in futuro avrebbe intrapreso una carriera così tanto di successo.

Elodie ha deciso di non lasciarsi travolgere dal successo e di fare le cose con calma, e con questa strategia ha trovato la sua chiave vincente. Infatti, giorno dopo giorno, ha conquistato sempre più persone con il suo talento e sperimentando stili musicali che l’hanno portata a diventare famosissima.

Elodie conquista il Festival del Cinema di Venezia

Le sue canzoni infatti sono indistinguibili: ogni estate Elodie ci fa ballare con la sua musica e riesce sempre a dominare le classifiche delle hit di questa stagione.

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a E l o d I e ( @ e l o d I e )

Elodie, come tantissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo e di quello musicale, è stata invitata a partecipare al Festival del Cinema di Venezia.

Sei di un altro pianeta, secondo me. NON HO MAI VISTO UNA DONNA BELLA COME TE

Qui si è presentata con un vestito nero che ha conquistato gli obiettivi di ogni fotocamera. Per gli utenti sui social non ci sono dubbi: è stata lei a vincere il primato di look più bello di quest’anno. Sui social piovono tantissimi complimenti e commenti di apprezzamento. Elodie, proprio come Annalisa, ha spiazzato tutti con la sua incredibile bellezza.