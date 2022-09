Il Volo, Ignazio Boschetto è malato: da cosa è affetto il cantante

Ignazio Boschetto è uno dei cantanti del trio Il Volo che nel corso degli anni ha conquistato la stima e l’affetto da parte dei fan, ma cosa sappiamo sulla vita privata dell’artista?

Era poco più che adolescente quando ha fatto la sua prima apparizione in televisione. Oggi invece, Ignazio Boschetto è uno degli artisti più amati dal pubblico italiano che non perde occasione di seguire lui e il suo gruppo Il Volo.

Ma oltre alla carriera, cosa sappiamo su Ignazio? Ci sono molti retroscena sulla sua vita privata che in pochi conoscono, scopriamone alcuni.

Ignazio Boschetto, l’evento che gli ha cambiato la vita

Ignazio Boschetto è un ragazzo molto stimato a livello internazionale, con il suo talento ha conquistato l’affetto di milioni di fan che lo supportano e sostengono in ogni situazione. Sui social è molto attivo e vanta di quasi cinquecentomila follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate e scatti professionali.

Eppure, molti non sanno che dietro a quel sorriso strepitoso si nascondono difficoltà superate a testa alta e con tanta grinta. Nel corso di una puntata di “Domenica In”, l’artista ha rivelato a Mara Venier un evento che gli ha cambiato la vita

Le esperienze brutte magari le ricordiamo con un sorriso amaro, ma sono state il nostro passato. Io e mia sorella non volevamo quello che volevano i bambini della nostra età. Avevamo un solo desiderio, quello che la nostra mamma tornasse al più presto a casa.

La mamma ha avuto un tumore al viso che ha superato ed ora sta bene. Poi è arrivata la morte improvvisa del padre a marzo 2021 che ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Ignazio.

La malattia del cantante

Anche Ignazio Boschetto ha scoperto di essere affetto da una malattia molto rara. Si tratta di agenesia, vale dire la mancata formazione di un organo.

Questa malattia si manifesta fin dalla nascita e Boschetto ha un solo rene. Fino ad oggi, il cantante non ha avuto nessun effetto negativo che gli ha compromesso la carriera e la vita in generale. Deve tenersi sotto controllo, ma preferisce non parlarne al pubblico, ha sempre cercato di mantenere un certo distacco tra la sfera pubblica e privata. A lui interessa mostrarsi sorridente e solare.

