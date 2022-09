“Incredibile”: Emily Ratajkowski, bikini microscopico e coccole con quella dolce compagnia. Visione da infarto – VIDEO

Emily Ratajkowski ha fatto sognare i fan mostrandosi incredibile: tra il bikini minuscolo e le curve da infarto, il suo ultimo video condiviso su Instagram ha fatto il pieno di like.

Super modella, Emily Ratajkowski torna a far battere i cuori dei fan, mostrandosi divina sulla sua seguitissima pagina Instagram. 31 anni, sul social conta ben 28,5 mila follower incantati dalla sua bellezza incredibile.

Occhioni da cerbiatta, folta chioma castana, curve ipnotiche, tra passerelle, set e shooting nonché momenti spensierati il suo feed è una raccolta di scatti da urlo.

Coi riflettori sempre puntati addosso, negli ultimi mesi la 31enne è finita al centro del gossip per via della sua separazione da Sebastian Bear-McClard (attore e produttore cinematografico) scoperta in seguito della mancanza della fede al suo anulare.

Genitori di Sylvester Apollo Bear, nato nel 2021, la modella è tornata single e sembra che voglia divorziare dall’ex.

Le sarebbe già stato attribuito un flirt niente meno che con Brand Pitt, anche se rimane solo una voce di corridoio per ora.

Emily Ratajkowski in bikini e dolce compagnia: visione da infarto

Mamma single, la Ratajkowsi ha mandato in tilt Instagram mostrando attimi travolgenti al mare.

Si tratta di un video da urlo in cui si mostra con un bikini minuscolo con cui ha scoperto il suo fisico statuario. Curve da infarto, in particolare a far sognare il suo lato b scoperto dal pezzo di sotto del costume a tanga.

Oltre a colpire per la sua forma smagliante – solo un anno fa ha partorito il suo primo figlio – la dolce compagnia con cui si è mostra ha lasciato senza fiato.

Emily Ratajkowski fa sognare: dolci coccole

Nel suo ultimo video condiviso, la nota modella si è mostrata in un momento carico d’amore.

Un momento condiviso con il figlio e i suoi adorati cani: con loro si è mostrata in spiaggia intenta a coccolare i suoi affetti, facendoli giocare sulla sua schiena. La dolce visione ha mandato in tilt i fan, scatenando subito un tripudio di cuori e complimenti.

