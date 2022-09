Ilary Blasi e le “storielle” a 16 anni prima di Totti: tutta la verità smascherata dal re dei paparazzi

Tuffo insidioso nel passato sentimentale di Ilary Blasi. Il re dei paparazzi la smaschera davanti a tutti: “Ecco come era prima di Totti…“.

In questo periodo non si fa altro che parlare con insistenza della storia sentimentale tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

La conduttrice de “Le Iene” è alle prese con l’atto del divorzio ufficiale dall’ex capitano della Roma. In attesa del verdetto in tribunale a fine Settembre, ecco spuntare un retroscena a discapito dell’ex letterina, davvero clamoroso.

Ad affondare il “dito nella piaga” nell’intricata e turbolenta situazione amorosa di Ilary ci ha pensato il re di tutti i paparazzi.

Chiaro il riferimento a Fabrizio Corona, che non molto tempo fa prese la palla al balzo e decise di smascherare tutto ciò che riguardava il passato della showgirl laziale.

Considerata la questione “divorzio” in casa Totti, questo sorprendente retroscena non può far altro che alimentare le polemiche e magari rendere tutt’altro che serena (come aveva chiesto l’ex capitano giallorosso) l’atmosfera legata alla separazione in via del tutto definitiva dell’ormai ex coppia dello spettacolo

Ilary Blasi, ecco cosa faceva prima di incontrare Totti: tutta la verità spiattellata in diretta

Il tempo per l’incontro decisivo in tribunale che dovrebbe con tutta probabilità decretare il divorzio ufficiale tra Ilary Blasi e Francesco Totti si assottiglia ogni giorno che passa.

L’ex coppia laziale dovrà presentare accordi e punti di vista per il bene dei loro figli, su tutto. Ilary Blasi, al suo ritorno nella Capitale non sembrava affatto affranta o triste per l’evento che mai nessuno tra i fan avrebbe voluto.

Eppure le voci di corridoio che insorgono in queste ore, sull’attribuzione di una nuova fiamma per l’ex letterina di “Passaparola” appaiono piuttosto insistenti.

Nelle ultime ore è balzato fuori un retroscena quasi raccapricciante che difatti avrebbe tagliato definitivamente le gambe se al posto di una personalità forte come Ilary ci sarebbe stato qualcuno di più sensibile.

Considerata la difficile situazione sentimentale della conduttrice della Mediaset, in queste ore sta circolando in rete un video dove il re dei paparazzi, Fabrizio Corona ‘smaschera’ tutta la verità su come si comportava in passato la showgirl, prima di conoscere il talento giallorosso.

“Hai già dimenticato ? ricordati bene cosa facevi…”

Sono queste le frasi sanguinose rivolte in diretta tv, durante una puntata del Grande Fratello, condotto a quei tempi dalla Blasi. Fabrizio era un concorrente della casa e quella fu l’occasione per approfondire i discorsi sul perchè lui e Silvia Provvedi de “Le Donatella” si fossero lasciati.

Fabrizio Corona smaschera l’ex letterina: ecco cosa faceva quando ancora non era maggiorenne

Evidentemente, il re dei paparazzi non ha preso bene l”attacco’ a distanza della presentatrice del reality.

E così Fabrizio Corona ha deciso di alzare i toni e rivelare ciò che aveva fatto quando ancora non era maggiorenne e non conosceva Francesco Totti.

Fu reso noto a tutti il momento in cui Fabrizio chiamò Ilary, all’ordine del programma di “Passaparola”, con l’obiettivo di iniziare i provini per diventare letterina.

Durante quel periodo, Corona aveva approfondito ogni tipo di conoscenza con la bella showgirl laziale e conosceva per “filo e per segno” tutti i dettagli sulle “storielle” d’amore avute con i suoi colleghi di lavoro.

Ecco perchè poi quella sera in tv si arrivò ad uno scontro (per fortuna a distanza) dai toni accesissimi.

“Ricordati chi eri a 16 anni…”

Un evento ormai palese agli occhi di tutti e che ricorre in queste ore a causa della questione legata al divorzio con Totti.

Per Ilary Blasi, questo triste e sofferente aneddoto avrebbe potuto rappresentare una ‘mazzata’ psicologica terribile prima dell’incontro in tribunale. E invece l’ex letterina sta sorprendendo tutti (come si evince dalle foto pubblicate sui social), facendosi notare nell’attesa, distesa in volto e sicura di se.