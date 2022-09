Benedetta Parodi commuove il web con uno scatto mozzafiato che la fa tornare indietro nel tempo: sono già passati venti anni

Non vediamo l’ora di vederla nella nuova edizione di “Bake off Italia” dove ancora una volta conquisterà milioni di telespettatori che da anni la seguono e supportano in ogni situazione. Benedetta Parodi si è fatta conoscere dal pubblico italiano qualche anno fa ed oggi è una delle conduttrici più amate.

Sui social non perde occasione di condividere con i follower molti momenti delle sue giornate, ricette sfiziose e scatti con le persone speciali. L’ultimo post ha commosso il web ed è diventato virale.

Benedetta Parodi e Cristina Parodi: il loro rapporto speciale

Benedetta Parodi è la sorella di Cristina Parodi, giornalista e conduttrice per anni volto noto di “Verissimo“. Le due hanno un rapporto speciale e non perdono occasione di trascorrere del tempo insieme non appena ne hanno la possibilità.

C’è poi un terzo fratello, Roberto e in un’intervista Benedetta ha rivelato

io e Roberto siamo sempre stati più fumantini, mentre Cristina quella dal carattere più conciliante.

Insomma, i Parodi sono una famiglia unita e numerosa. Uno pronto a supportare l’altro in ogni momento. Ieri, per tutti è un giorno speciale: si festeggia il compleanno della figlia della conduttrice di “Bake off Italia”.

Mamma Benedetta e la dedica a sua figlia

Su Instagram la Parodi non perde occasione di pubblicare post come video e foto sia professionali che personali. In occasione del compleanno della piccola Matilde ha condiviso degli scatti emozionanti.

Poi la dedica speciale

Venti anni di amore, auguri piccola mia

Sono tanti i fan che non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento sotto al post diventato già virale. Tra i vari messaggi si legge

Ma Bene sei rimasta uguale!! Stesso visetto. Un fiore di ragazzina

Poi ancora

Che bella e pensare che la vedevamo in TV piccolina ad aiutarti durante le ricette

Non sappiamo se Matilde abbia intenzione di percorrere la stessa strada della madre o il percorso giornalistico come il padre, ma una cosa è certa: ha già un seguito di persone che fanno il tifo per lei e si augurano possa realizzare tutti i suoi desideri e progetti.

