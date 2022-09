Loredana Lecciso non riesce più a trattenersi: “Basta, è finita”: la decisione inaspettata

Loredana Lecciso non torna indietro e dopo aver preso una delle decisioni più importanti della sua vita, è pronta a voltare pagina: cosa succederà adesso?

Cambiamenti in corso per Loredana Lecciso, da tutti conosciuta per essere stata una showgirl e compagna di Al Bano con il quale ha avuto due figli, Jasmine e Al Bano junior.

La storia d’amore tra il cantante e la vip continua ad essere al centro del mirino, la presenza di Romina Power è costante e potrebbe essere uno dei motivi di crisi. C’è poi la differenza di età e tanti altri fattori che potrebbero compromettere la relazione.

Loredana Lecciso e Al Bano: come si sono conosciuti

Il divorzio tra Al Bano e Romina Power fu un colpo per tutti, anche per il pubblico che seguiva la coppia ovunque. Poi arrivò Loredana, all’epoca giornalista che si è fatta avanti chiedendo un’intervista all’artista.

Erano i primi anni duemila e dopo quel primo incontro tra i due, tutto cambiò. Al Bano ha raccontato di essere rimasto attratto dall’allegria, dalla fisicità e intelligenza della Lecciso. In un’intervista riportata da Donna Press si legge

VOLEVO COSTRUIRE UN NIDO NELLA MIA TERRA. AVEVO GIÀ AVUTO AL MIO FIANCO LA GRANDE ARTISTA, CERCAVO UNA DIMENSIONE LONTANA DAI RIFLETTORI.

La decisione della Lecciso

Sono passati più di venti anni da quell’incontro, Loredana e Al bano hanno formato una famiglia e vivono nella Tenuta di Cellino San Marco. La Lecciso, però, dopo aver intrapreso la carriera da showgirl, ha deciso di tornare al suo mestiere d’origine: fare la giornalista.

Così è stata riabilitata ed ha preso le distanze dal piccolo schermo, la causa che l’ha fatta radiare dall’albo. Ha raccontato la sua esperienza in un’intervista per il settimanale Grand Hotel, spiegando

Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte. Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Albano e sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia.

Oggi quindi è pronta a rimettersi in gioco e ad inseguire il suo sogno più grande. Intanto non perde occasione di condividere con i fan molti momenti delle sue giornate. Alcuni scatti diventano virali e fanno impazzire il web che la supporta e sostiene in ogni situazione.

