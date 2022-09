Mara Venier ha avuto una storia con LUI, confessione shock su Gianni Agnelli

La conduttrice intervistata dal Corriere ha raccontato alcuni episodi privati della sua vita da giovane ragazza. Un su tutti riguarda Gianni.

Tutto pronto per l’inaugurazione il prossimo 11 settembre della nuova stagione di “Domenica In”, la 14esima condotta da Mara Venier, una in più di Pippo Baudo e per questo record assoluto.

Mentre la direzione del programma Rai sta mettendo a punto tutti i dettagli, la conduttrice si gode ancora gli ultimi giorni di relax prima di tornare nell’arena. Nel frattempo, i fan della bella veneta, possono leggere l’intervista esclusiva che il Corriere le ha fatto nei giorni scorsi e pubblicato ieri.

Non solo una stima di quanto vedranno i telespettatori ma anche tante domande sul suo passato come giovane donna.

Venier, il suo primo amore fu il nipote di Gianni Agnelli

Oggi è felicemente sposata con Nicola Carraro ma per Mara il primo amore moltissimi anni fa, quando ancora viveva a Mestre nel palazzo dei ferrovieri di fronte la stazione dei treni. Un complesso mastodontico (oggi uno scempio per chi arriva nella città), “un enorme cubo con 60 famiglie per lato”, secondo la definizione data dalla stessa Mara.

La Venier ammette che il primo amore fu solo un corteggiamento, il nome però era illustre e si sentiva onorata di tali attenzioni.

Mara Venir confessa tutto: “Si presentava sotto casa…”

Lui era “il principe Sebastien von Furstenberg, il nipote di Agnelli, figlio di sua sorella Clara”.

Veniva a prendermi su una Balilla Coppa d’Oro al palazzo dei ferrovieri di Mestre. Lui le svegliava tutte facendo tu-tu con il clacson. Oppure telefonava a casa di notte. Una volta rispose mio padre.

Una confessione inaspettata che ha colto di sorpresa tutti i fan della conduttrice. Il giornalista le chiede poi che cosa suo padre risposte al giovane quella volta.

Lei non si trattiene e riporta spudorata l’espressione tipica veneta: “Principe, ma vai in mo*a!”.

Figlio di Tassilo von Fürstenberg e Clara Agnelli, Sebastien ha lavorato per un breve periodo all’interno della società dello zio Agnelli, per poi scegliere di intraprendere la propria strada come imprenditore nel settore delle banche e della finanza. La morte lo ha colto all’improvviso nel 2004.

