Meghan Markle e il passo indietro: le FOTO fanno scalpore, inattesa la reazione di Harry

Non ha lasciato indifferente la pubblicazione delle FOTO di Meghan Markle, dopo che la reazione giunge in UK arriva anche la risposta di Harry.

Pronti a tornare in Inghilterra per partecipare a una lunga lista di eventi benefici nelle ultime ore, l’ex attrice statunitense – Meghan Markle – e il Principe Harry hanno dovuto confrontarsi con la pubblicazione degli scatti che avrebbero segnato un non indifferente passo indietro per le aspettative di quest’ultima.

Meghan Markle, il passo indietro e la reazione di Harry

“Avrebbero fatto scalpore“, sarebbe questo il risultato conclusivo per alcuni sudditi inglesi, ma non solo. Si legge così – d’altronde – tra i numerosi commenti apparsi in rete alle iniziali constatazioni delle pose che ritraggono la sposa di Harry che ha deciso di defilarsi già da diverse annualità da gran parte delle limitazioni indette dalla Corona.

A tal proposito anche il Duca di Sussex non ha esitato a intervenire sulla questione, prendendone le distanze. Mentre alcuni segreti sulla Royal Family continuano a venire a galla, a stretta concomitanza con il 25esimo anniversario dalla morte di Lady Diana – lo scorso 31 agosto – i due coniugi si preparano a soggiornare presso il Frogmore Cottege per poi continuare il loro viaggio in Europa di una settimana.

Meghan Markle, le FOTO dello “scalpore” in UK

La copertina pubblicata appena cinque giorni fa dalla nota rivista “The Cut” avrebbe contribuito a estendere il divario tra i suoi sostenitori oltreoceano e alcuni sudditi legati alla tradizione, rappresentata dalla Regina Elisabetta, in Inghilterra.

A colpire maggiormente sarebbe stato – in primis – il look “divisivo” dell’ex attrice. Accuratamente scelto per le pose che vorrebbero rappresentare un’icona più etica, che alla moda, della stagione autunnale in arrivo.

“NON VEDO L’ORA DI PARLARE”

È questa la premessa dell’intervista contenuta nell’articolo che deve a Meghan la copertina della celebre rivista newyorkese. Le sue parole, da brividi – “sulla sua vita a Montecito” – sarebbero risuonate in tutta velocità a Winsord, e più che come un invito “come una minaccia“. Chissà se Meghan abbia forse intenzione di esporre un non-detto ancora tenuto in riserva – da esclusiva parte della coppia – per una più giusta occasione.

Il successivo avvicinamento su suolo europeo, e il successo del suo podcast negli Usa, avrebbe infine alimentato ancor di più tali presupposti. Sul finale, difatti, Meghan ribadisce: “quando i media hanno plasmato la storia che ti circonda, è davvero bello essere in grado di raccontare la tua storia“.