Pier Silvio Berlusconi ha fatto la proposta a Silvia Toffanin, dopo tanti anni è arrivato il grande giorno: che l’amore trionfi.

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate e seguite dal pubblico italiano che non vedono l’ora di rivederla in televisione alla guida di “Verissimo“, programma di intrattenimento che sta per tornare ogni weekend su Canale 5.

Oltre ad essere una professionista, la presentatrice è anche la compagna di vita di Pier Silvio Berlusconi con il quale ha due figli e sarebbe intenta a sposarsi. Che sia arrivata la proposta di matrimonio ufficiale? Scopriamo tutti i dettagli.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: quando e come si sono conosciuti

Erano i primi anni duemila quando Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono incontrati per la prima volta. Erano entrambi ad una partita di beneficienza del Milan e fu lì che tra i due scoppiò la scintilla.

Sono passati più di venti anni, Silvia Toffanin è diventata un’ottima giornalista e conduttrice e Pier Silvio Berlusconi è l’amministratore delegato di Mediaset. La coppia è molto affiatata ed ha formato una bellissima famiglia, unita e pronta a supportarsi in ogni momento. La Toffanin e Berlusconi amano la tranquillità e tendono a mantenere una certa privacy sulla loro vita privata.

La proposta è arrivata

Sono mesi che tutti attendono che arrivi la proposta di matrimonio da parte dell’amministratore alla conduttrice. Ma per il momento l’unica richiesta che le ha fatto riguarda il lavoro.

Proprio così, Silvia Toffanin è stata riconfermata come conduttrice a “Verissimo” e come lo scorso anno, il programma andrà in onda sabato e domenica con un doppio appuntamento.

Un nuovo investimento per Mediaset che dopo il successo dell’altra stagione ha voluto riconfermare la bravura e il talento della compagna di Berlusconi che da anni ricopre un ruolo importante sul piccolo schermo ed è molto amata dal pubblico italiano.

Non ci resta che attendere l’inizio della nuova edizione e scoprire quali saranno le novità e gli ospiti da intervistare, pronti a lasciarsi andare e a raccontare la loro storia più intima. Il matrimonio può aspettare, la famiglia Mediaset ha altre priorità al momento.

