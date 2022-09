“Sensuale e seducente” Giorgia Crivello, il vestito contiene quasi niente: fuoriesce il davanzale, spettacolo proibitivo – FOTO

Giorgia Crivello ha pubblicato da poco uno scatto da mozzafiato sul suo profilo di Instagram: forme mostruose in vista.

Giorgia Crivello è indubbiamente una delle influencer più seguite dagli italiani. In questi anni, la modella ha avuto anche alcune parentesi televisive prendendo parte a ‘Le Iene’ e a ‘Lucignolo’.

La nativa di Vimercate, nel 2013, iniziò la sua carriera sul web lanciando il suo sito personale per discutere di moda. Dopo alcuni shooting, la Crivello è apparsa anche su Playboy.

Gli scatti che la 33enne posta sul suo profilo sono a dir poco spettacolari: la classe 1989, anche oggi, ha mandato in subbuglio il mondo dei social network con un’immagine che toglie il fiato.

Giorgia Crivello, il vestito contiene ben poco: spettacolo proibitivo

Giorgia ha stupito tutti i seguaci condividendo una fotografia meravigliosa sul suo profilo di Instagram. La blogger non ha deluso le aspettative dei numerosissimi seguaci, che attendevano questo momento con grande ansia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORGINA (@lacrivello)

Il vestito copre decisamente ben poco: le fuoriuscite sono pericolose e fanno stropicciare gli occhi degli ammiratori. Il suo davanzale, in particolare, è quasi completamente di fuori: difficile non guardare.

Anche il suo posteriore viene messo in risalto dal vestito aderente. L’influencer è comodamente distesa in un campo e sfodera una posa super sexy. Meritano comunque menzione le sue labbra irresistibili e i suoi lineamenti perfetti, senza trascurare il suo sguardo che pietrifica i fans.

Giorgia Crivello, boom di likes e di commenti: è il delirio sui social

Lo scatto, come prevedibile, non è passato inosservato: i fans stanno commentando con grande enfasi ed entusiasmo, elogiando la sua femminilità e il suo corpo.

Un utente, in particolare, ha scritto un messaggio bellissimo in cui ha sintetizzato in pratica tutti i pregi della blogger.

“Grazie a te per le tue splendide apparizioni che donano piacere e gioia. Sei una meraviglia della natura e hai tanta classe”,

si legge. In attesa di un nuovo scatto, i fans possono tranquillamente ammirare questo post così intrigante.

