Rosalinda Cannavò e quella cicatrice che non si rimargina: “il dolore resterà per sempre”

Rosalinda Cannavò porterebbe il fardello di una cicatrice che non si rimargina: le parole della splendida attrice hanno profondamente toccato gli utenti

Nel giro di qualche settimana, Rosalinda Cannavò intraprenderà una nuova, entusiasmante sfida televisiva. Si tratta dell’edizione 2022 di “Tale e Quale Show”, il talent show canoro condotto dall’ineguagliabile Carlo Conti.

La fidanzata di Andrea Zenga, che si è detta emozionatissima per via di questa avventura che l’attende, ha dalla sua una voce davvero incantevole. Non a caso, solamente qualche mese fa, la conduttrice realizzava il suo sogno più grande incidendo il suo primo singolo “Sempre avanti“.

“Tale e Quale Show”, tra i concorrenti anche l’ex gieffina: ecco quando riaprirà i battenti

È previsto per il prossimo 30 settembre l’inizio di “Tale e Quale Show 2022”, che come al solito vedrà l’amatissimo Carlo Conti nelle vesti di padrone di casa.

Tra i concorrenti di quest’anno anche la meravigliosa Rosalinda Cannavò, che fu tra i protagonisti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. La fidanzata di Zenga, che soltanto qualche mese fa esordiva nelle vesti di cantante, si è detta emozionatissima in vista di questa sfida che la metterà sicuramente a dura prova.

Nel frattempo, su Instagram, l’attrice continua ad interagire con i suoi numerosissimi fan, che desiderano rimanere aggiornati su tutto quello che accade alla loro beniamina.

Una recente Instagram story di Rosalinda, a questo proposito, non ha mancato di far storcere il naso agli utenti. Attraverso un lungo messaggio, la Cannavò ha confidato qualcosa di inaspettato al suo affezionato pubblico. Di cosa si tratta?

Rosalinda Cannavò confessa il grande dolore: “una ferita che non si rimargina”

Attraverso un lungo messaggio condiviso mediante le stories, Rosalinda Cannavò ha voluto parlare ai followers di un tema che sembrerebbe starle particolarmente a cuore.

“La maggior parte delle ferite guarisce lasciando cicatrici, ma alcune non guariscono. Le portiamo ovunque, e anche se si sono rimarginate da tempo, il dolore resta”.

Difficile stabilire a che cosa si ricolleghino queste parole, che hanno fatto molto riflettere i fan. Un’ipotesi più che accreditata le fa risalire ad uno dei periodi più bui della vita dell’attrice, contrassegnato dalla malattia dell’anoressia.

Con ogni probabilità, pur avendo superato quella drammatica fase, Rosalinda ne serba ancora le cicatrici nel profondo del suo cuore.

