Lidl lancia l’ultima novità, i clienti fanno follie per averla: “Era ora, sono felice!”. La sorpresa è irresistibile

Tutti stavano aspettando l’assoluta novità Lidl, l’azienda lancia un nuovo prodotto ed i clienti fanno follie per averla.

La nota catena di supermercati nasce in Germania nel 1932, è Josef Schwarz a fondare il primo punto vendita adibito a piccolo minimarket. Nel 1977, il figlio di Josef, Dieter decide di concentrarsi in modo capillare nel settore del discount, creando così facendo uno dei più grandi supermercati del settore a livello mondiale.

Oggi Lidl conta 13.000 negozi e 8.000 dipendenti, il punto di forza di questo discount è il rapporto qualità prezzo dei prodotti, sempre freschi, sempre controllati e sempre super scontati.

Da Lidl è possibile trovare una vasta scelta di articoli non solo alimentari ma anche di complemento d’arredo per la casa, diversi tipi di elettrodomestici e molteplici attrezzi da giardino. In estate i clienti impazziscono anche per i capi di abbigliamento lanciati dal marchio, ormai senza un costume Lidl o un telo mare non è veramente estate.

Ogni settimana l’azienda lancia diverse novità, quella di oggi è davvero super. Chi l’avrebbe mai detto che in pochissime ore avrebbe creato tanto tumulto non solo sui social ma anche nei supermercati. Tutti sono alla ricerca di questa delizia, Lidl l’aveva promesso e l’ha realizzato, per i milioni di clienti è festa grande, ma di cosa si tratta?

L’azienda ha deciso di lanciare un nuovo prodotto sul mercato in procinto della stagione fredda: “Un dolce squisito frutto di una preparazione a regola d’arte: lasciati deliziare dalle nostre Tortine Sacher #AlpenFest gelato al cioccolato con salsa all’albicocca”.

Un mix decisamente godurioso, cioccolato e salsa all’albicocca, sicuramente un gusto nuovo da provare a tutti i costi. Sono milioni i clienti Lidl a commentare la nuova prelibatezza, “Loro ci mancavano, ecco che posso deliziarmi tutto l’inverno”, “Finalmente, stavo aspettando questo momento da tanto tempo”. Come sempre Lidl ha fatto centro ed i clienti sono felicissimi di poter ancora una volta assaporare un’assoluta novità del loro marchio preferito.

