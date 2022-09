Luisa Ranieri fa girare la testa a milioni di fan. In questo modo è davvero unica, gli scatti mostrano tutto ed anche di più.

Nata a Napoli il 16 dicembre del 1973, Luisa Ranieri è una delle attrici più amate ed apprezzate in Italia. Ha esordito sul grande schermo con il film Il principe e il pirata una commedia romantica di Leonardo Pieraccioni.

Luisa non si è fatta mancare nulla nella vita, al suo esordio, in milioni la ricordano anche per la famosissima frase “Antò fa caldo”, cavallo di battaglia dello spot Nestea. La bravura di Luisa e la sua straordinaria bellezza mediterranea, l’hanno resa celebre in brevissimo tempo. Ha collezionato, nel corso della sua carriera, innumerevoli successi che hanno arricchito la sua vita.

L’attrice è seguitissima anche sui social dove mostra, quasi tutti i giorni, diversi momenti della sua vita. Il suo profilo è seguito da 400mila follower e tutti hanno per lei dolci parole d’amore. Luisa è sposata con un collega, Luca Zingaretti, conosciuto anche come il Commissario Montalbano, i due stanno insieme dal 2005 ed hanno dato alla luce due figlie, Emma e Bianca.

Il cognome Ranieri non passa inosservato, in molti si sono chiesti se ci fosse una parentela con il cantante ed attore Massimo Ranieri (nome d’arte), vi possiamo assicurare che tra i due non c’è nessun legame se non di amicizia.

La bella Luisa è unica e sola per i suoi fan, di recente ha postato diverse foto su Instagram che hanno fatto girare la testa a milioni di “spasimanti”, in molti hanno commentato ma per la maggiore si legge: “Favolosa è dire poco”.

Il post comincia con una foto dell’attrice ripresa di spalle mentre scruta l’orizzonte, un costume nero intero le impreziosisce il lato b (per quel che si vede). Scorrendo compare il marito e le figlie, Luisa ha voluto pubblicare i momenti più belli della loro vacanza, ma nel mentre ricorda le giornate trascorse con un po’ di malinconia, a tal fine scrive: “Ma in che senso l’estate è quasi finita?“. L’attrice stenta a crederci ma deve fare i conti con la dura realtà.

