Andrea Bocelli torna a parlare di LEI dopo il grave lutto: italiani con le lacrime agli occhi

Andrea Bocelli esce allo scoperto e torna a parlare di una persona che ora non c’è più ma che ha lasciato un segno indelebile nel suo cuore.

Con una carriera alle spalle fitta di esperienze indimenticabili e senza precedenti Andrea Bocelli è tornato nuovamente a far parlare di se attraverso parole molto toccanti.

Il tenore di Lajatico, ex assistente in uno studio legale decise di abbandonare la vita giurisprudenziale che stava per intraprendere e dedicarsi ad altro. Sappiamo tutti poi come sono andate le cose, specialmente nel mondo della musica, dove Andrea ha avuto un successo incredibile.

Dopo aver lasciato gli studi si iscrive al Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia. E’ da lì che inizia tutta la trafila che lo porterà a primeggiare sui palcoscenici più ambiti a livello internazionale.

Se ancora non vi riuscite a spiegare il motivo per cui indossa la spiacevole ‘cicatrice’ della cecità ve lo diciamo noi. Durante una partita a calcetto con i compagni, Andrea Bocelli, allora adolescente, riceve una pallonata al volto, così violenta a tal punto da mettergli fuori gioco un occhio

Andrea Bocelli e il messaggio strappalacrime alla persona più importante

Durante la manifestazione sportiva delle corse automobilistiche in quel di Monza, per il Gran Premio d’Italia, Andrea Bocelli è stato richiamato sul palco per intonare uno dei suoi celebri brani, passati alla storia.

Proprio in quell’occasione, dopo tanto tempo a questa parte ha deciso di rilasciare un’intervista molto toccante. Il destinatario delle profonde frasi di Andrea è un personaggio di livello internazionale che oggi purtroppo non è più tra noi.

Il tenore ha colto l’occasione per omaggiarlo e ringraziarlo delle opportunità che gli ha dato durante la sua permanenza in vita.

Il personaggio in questione, come se non bastasse, ha lasciato tutti gli italiani in lacrime e col cuore spezzato, compreso Bocelli che ha avuto il privilegio di conoscere da vicino.

Andrea ha avuto modo di prendere parte ad eventi speciali, voluto fortemente dal compianto che oggi quasi tutto il mondo piange in maniera disperata

Andrea Bocelli e l’intervista toccante alla sua persona preferita: “Era immensa e straordinaria…”

Andrea Bocelli è uscito allo scoperto dopo tantissimo tempo e non lo ha fatto, come spesso accade, in maniera banale.

Nei tempi addietro abbiamo visto l’ex cantante di Sanremo, autore del brano “Con te partirò” partecipare a diversi eventi di lusso. Basta pensare alla cerimonia di premiazione al King Power Stadium di Leicester per l’impresa in campionato degli uomini del ct Ranieri, suo grande estimatore.

Oggi, invece, la voce di Bocelli si è resa protagonista tra applausi scroscianti all’Autodromo di Monza, in occasione del Gran Premio di Formula 1.

Dopo aver intonato uno dei bellissimi brani del suo repertorio, con tanto di passaggio nel cielo terso, delle frecce tricolori, Bocelli ha rilasciato un’intervista che tutti noi, lui compreso ricorderà per molto tempo e con grande affetto.

L’argomento di discussione riguarda un grave lutto, accaduto in questi giorni e più precisamente l’8 Settembre, quando chiudeva gli occhi, per l’ultima volta a questo mondo, la Regina Elisabetta II.

Il cantante ha voluto omaggiare la sua vita e lunga permanenza alla reggenza di Buckingham Palace con parole toccanti, a tal punto da far venire le lacrime agli occhi

“È STATO UN PRIVILEGIO AVERE L’OPPORTUNITÀ DI CANTARE PER SUA MAESTÀ LA REGINA ELISABETTA. L’ULTIMA DELLE QUALI SOLO POCHI MESI FA, E DI CONOSCERLA ANCHE A LIVELLO UMANO.MI FA ANCORA PIÙ DISPIACERE SAPERE DELLA SUA SCOMPARSA. OGGI ABBIAMO PERSO UNA DELLE FIGURE CHIAVE DELLA STORIA CONTEMPORANEA: UNA DONNA STRAORDINARIA…”

Il riferimento dunque è chiaramente rivolto a Sua Maestà, che quando era in vita ci teneva particolarmente ad organizzare eventi di spettacolo e musica.

Andrea Bocelli era tra i cantanti preferiti della Regina. E almeno una volta nella sua vita desiderava invitarlo a corte per assistere da vicino alla bravura e l’estro di uno dei personaggi della musica, destinato a restare nella storia.

