Rita Dalla Chiesa, la stangata in diretta televisiva. L’ha umiliata pesantemente: le dichiarazioni

Rita Dalla Chiesa mette a tacere tutti i presenti alla puntata di Mezz’ora in più a cui ha partecipato con una dichiarazione accattivante.

Una nuova stagione televisiva è iniziata e sono tanti i programmai inseriti nel palinsesto Rai e Mediaset che hanno già attirato l’attenzione dei telespettatori soprattutto in questo periodo particolare che l’Italia sta vivendo.

Ci stiamo avvicinando alle elezioni e sale l’attesa di scoprire chi andrà al governo. Intanto, i talk show portano avanti un programma specifico che dovrebbe aiutare gli italiani nella scelta. A tal proposito, a “Mezz’ora in più” Rita Dalla Chiesa, ospite di Lucia Annunziata ha fatto riferimento ad un tema importante e delicato.

Rita Dalla Chiesa, il suo impegno politico

Rita Dalla Chiesa è una conduttrice televisiva che per anni ha guidato “Forum”. Molto conosciuta dal pubblico italiano, avrebbe rifiutato di entrare a far parte del cast della prossima edizione del “Grande fratello vip” per iniziare la carriera politica.

Adnkronos ha diffuso la notizia secondo cui la conduttrice sarebbe candidata di Forza Italia in Puglia come capolista nel proporzionale, all’uninominale della Camera e nel collegio blindato di Molfetta-Bari, oltre che nel proporzionale in Liguria.

Secondo la fonte, per Rita Dalla Chiesa non sarebbe la prima volta visto che già nel 2016 Silvio Berlusconi l’aveva proposta come sindaco di Roma ma senza ottenere l’ok da parte della diretta interessata.

La dichiarazione a “Mezz’ora in più”

Quest’anno, invece, Dalla Chiesa avrebbe cambiato idea ed è scesa in campo. È stata ospite a “Mezz’ora in più” dove ha affrontato un tema molto importante.

La politica ha affermato

Io credo che la separazione delle carriere ci debba essere assolutamente. “Il giudice è quello che regge sulle spalle e nelle mani il destino di tanta gente, nel momento in cui scegli di fare politica non puoi tornare indietro. Il giudice, secondo me, deve fare il giudice. Chi entra in politica non può tornare a far il magistrato

Poi facendo riferimento ai colleghi ha detto

Voi ne parlate ma a loro non arriva. Io credo che si debba tutti scendere un po’ come linguaggio e cercare di stare vicino ai problemi delle persone. Devono capirlo che voi state parlando per loro.

Dopo aver ascoltato quelle parole, la conduttrice Lucia Annunziata ha concluso il discorso con una battuta ironica, affermando che l’ospite aveva bocciato la trasmissione.

