Allo stadio Castellani in scena l’ultimo posticipo della sesta giornata: la squadra di casa ospiterà la Roma di Josè Mourinho.

La squadra capitolina affronta i toscani per riscattarsi dalla brutta sconfitta contro l’Udinese 4-0 e l’altro ko in Europa League rimediata con il Ludogorets.

I giallorossi devono assolutamente rialzarsi in piedi e avvicinarsi alla vetta. La vittoria, infatti li porterebbe a 13 punti, ad una sola lunghezza dalle capoliste Atalanta, Napoli e Milan.

Dal canto suo l’Empoli non vuole restare a guardare, dato che al momento ha solo 4 punti in classifica.

La novità assoluta è che Zaniolo dopo il brutto infortunio alla spalla torna tra i convocati ma parte dalla panchina.

La cronaca dei 90′

La partita non risulta semplice per i giallorossi che si trovano in difficoltà sin da subito e il gol del vantaggio iniziale viene subito smorzato dal gol della squadra toscana.

Al 17′ pallone rinviato male da parte della difesa dell’Empoli che finisce tra i piedi di Dybala che un mancino tira al limite con l’interno e infila sotto all’incrocio dei pali.

Prima di andare negli spogliatoi per l’intervallo, al 43′ arriva il pareggio della formazione di casa. Sulla destra, un cross dalla trequarti di Stojanovic trova Bandinelli posizionato dietro la linea difensiva della Roma. Con un colpo di testa la mette sul secondo palo e realizza l’1-1.

Al 71′ la Roma reagisce e mette a sedere la difesa avversaria grazie ad un’azione di Dybala che accende la luce e con un assist perfetto regala in cross per Abraham che con un tap in vincente batte Vicario.

Empoli-Roma: le pagelle e il tabellino

EMPOLI – ROMA 1 – 2

Marcatori: 17’ Dybala, 43’ Bandinelli, 71’ Abraham

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi (52’ Cacace); Haas (63’ Akpa), Marin (82’ Cambiaghi), Bandinelli; Pjaca (63’ Bajrami), Satriano Lammers (82’ Grassi). All. Zanetti

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala (81’ Bove), Pellegrini, Abraham (81’ Belotti). All. Mourinho

Espulsi: 86′ Akpa (E)