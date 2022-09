Claudia Dionigi, il malessere che l’ha colpita insieme alla figlia: “non sono in forma, la bambina…”

Claudia Dionigi racconta ai fan il terribile malessere che l’ha colpita insieme alla figlia: l’influencer, in uno stato di agitazione, ha rivelato che…

Mancano poco più di due mesi alla nascita di “Lady Cobrina”, così come la definiscono mamma Claudia Dionigi e papà Lorenzo Riccardi, da molti soprannominato “Cobra”.

La piccola, giunta a coronare l’amore immenso che lega i suoi genitori, è già famosissima sul web. L’ex corteggiatrice, infatti, non può far a meno di condividere ogni singola fase della sua gravidanza con i fan dei social, che la seguono con grande partecipazione.

Non sempre, tuttavia, lo stato di salute della Dionigi si rivela ottimale. Proprio nelle scorse ore, la compagna di Riccardi ha raccontato al pubblico (immediatamente allarmatosi) dello spiacevole malessere che l’avrebbe colpita.

Claudia Dionigi, il malessere che l’ha colpita insieme alla figlia: sale la preoccupazione dei fan

Sono giorni un po’ complicati per la bellissima Claudia Dionigi, da poco entrata nel settimo mese di gravidanza.

Come raccontato dall’ex corteggiatrice all’interno di una serie di Instagram stories, le ultime ore si sono rivelate alquanto ardue da affrontare. La compagna di Lorenzo, infatti, ha avuto a che fare con un virus intestinale che le avrebbe creato non pochi problemi.

In aggiunta, Claudia ha anche spiegato di riscontrare alcune problematiche nel momento dei pasti. “Mi rimane tutto sullo stomaco, ho una pesantezza assurda” ha confessato la Dionigi con tono affranto, non mancando di lasciar trasparire un velo di preoccupazione.

Per i suoi followers, tuttavia, era di prioritaria importanza comprendere quale fosse lo stato di salute della bambina. L’ex corteggiatrice, senza troppi preamboli, ha fatto immediatamente chiarezza sulla questione.

“Non sono in forma, la bambina…”: le parole dell’ex corteggiatrice fugano ogni dubbio

Claudia Dionigi, che in una serie di Instagram stories ha confessato ai fan di “non essere in formissima“, non si è risparmiata quando si è trattato di chiarire le condizioni di salute di sua figlia.

“è tutto sotto controllo, baby Cobrina sta da dio e scalcia dalla mattina alla sera”.

A fronte di queste parole, gli ammiratori della coppia hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. La figlia di Claudia e Lorenzo, a detta della mamma, è in perfetta salute e non vedrebbe l’ora di venire al mondo.

