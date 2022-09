“Chiamate il 118” Laura Torrisi, si piega sulla sabbia: quel costume non copre nulla. E le ventenni mute – FOTO

Laura Torrisi manda in tilt il web con uno scatto da far venire la pelle d’oca all’istante. Con quella posa in spiaggia ha fatto innamorare tutti.

“Fino all’ultimo raggio di sole“, così si può spiegare la fine dell’estate della bellissima attrice, Laura Torrisi.

La showgirl e autrice di film romantici e commedie in compagnia di Leonardo Pieraccioni ha suscitato forte interesse durante l’estate. Nonostante il sole e le calde temperature stiano ancora esprimendo il loro ultimo potenziale prima di dare il benvenuto all’autunno, l’attrice pare non volersi ‘arrendere’ affatto.

Con dei trascorsi sentimentali davvero da invidiare, quando lei e Leonardo vivevano sotto lo stesso tetto, Laura si è fatta apprezzare in lungo e in largo dalla componente “fan”.

Ora i medesimi beniamini, nonostante la dolorosa e spiacevole separazione dall’attore fiorentino hanno scelto di starle accanto e sostenerla nelle iniziative quotidiane.

Laura, d’altro canto e nel suo ‘piccolo’ ha contribuito ai ringraziamenti non facendo mancare praticamente nulla ai suoi follower

Laura Torrisi riscalda il cuore dei follower sulla spiaggia: il meglio di LEI in uno SCATTO

Lo scatto sulla spiaggia di Laura Torrisi ha lasciato un segno indelebile nel cuore innamorato dei follower.

La showgirl ed ex compagna di Pieraccioni ha fatto il pieno di likes proprio nelle ultime, calde ore di questa torrida estate.

Laura non si è voluta perdere proprio nulla e ha approfittato di una stupenda giornata di sole per dare il meglio di lei e della sua inconfondibile, quanto intramontabile bellezza.

Il costume filiforme diventa un dettaglio di poco conto, quando Laura si distrae e volge il suo divino sguardo in direzione dell’ultimo sole estivo.

I follower dell’attrice dai lineamenti mediterranei e ricchi di sublimità ha ringraziato uno ad uno, chi ha speso per lei anche un solo minuto per elogiare le sue abilità nascoste

Laura Torrisi, la posa in spiaggia da pelle d’oca: il costume non può nulla… Incontenibile – FOTO

A colpire nelle profondità del cuore ciascuno dei fan di Laura Torrisi è la posa che l’attrice ha inscenato durante una delle ultime giornate in spiaggia.

L’indumento da mare nulla può contro le forme e il fisico incontenibile di Laura. L’attrice, insomma ha fatto colpo come quasi raramente dimostra.

La perfezione esiste direbbe qualcuno, ancor più quando la diretta interessata ‘inventa’ pose da capogiro sulla bianca sabbia, mentre cattura gli ultimi ‘raggi di sole‘ che ci hanno accompagnato per quasi tutta l’estate.

“e le ventenni mute…”

Questo è uno dei commenti al bacio che hanno lasciato tutti col fiato sospeso. Per la performance della Torrisi, però questo ed altro…

“Chiamate il 118…” ,”perchè tu sei l’arcobaleno quando piove…”

Insomma, il fascino mediterraneo di Laura è qualcosa da far invidia a chiunque della sua età e non solo. Una caratteristica estetica tanto rara quanto divina, che si completa in tutte le sue forme, con quel sorriso disteso e contagioso, da far innamorare al primo colpo.