Barbara D’Urso lincia in diretta la sua ospite, pubblico spiazzato: l’ha zittita senza pietà

Nello studio di “Pomeriggio Cinque” si scatena il panico: Barbara D’Urso lincia in diretta una sua ospite, zittendola senza alcuna possibilità di replica

Lo scandalo relativo ad Elena Morali e Luigi Favoloso è stato l’assoluto protagonista del dibattito odierno di “Pomeriggio Cinque”. Negli ultimi giorni, sui social, non si è fatto altro che parlare di questa controversa coppia, che dopo svariati tira e molla sembra esser finalmente riuscita a trovare un equilibrio.

La modella e il fidanzato, durante la loro vacanza in Thailandia, sono finiti in manette a causa di un pacchetto di sigarette Iqos. I poliziotti, che hanno arrestato la Morali con l’accusa di essere in possesso di sigarette elettroniche – che nella suddetta Nazione sono vietate -, l’hanno rilasciata solamente dietro pagamento di un riscatto.

Il fidanzato Luigi, scortato dai poliziotti a prelevare presso lo sportello bancomat più vicino, ha consegnato agli agenti una cifra pari a 840 euro pur di ottenere il rilascio immediato di Elena.

La modella, tuttora sconvolta per via di quanto accaduto, ha parlato ai microfoni di Barbara D’Urso apparendo visibilmente scossa. Tra gli opinionisti del talk, tuttavia, c’è stato anche chi non ha mancato di controbattere aspramente alle parole di Elena, criticandone il comportamento sconsiderato.

Elena Morali arrestata in Thailandia: il resoconto in diretta a “Pomeriggio Cinque”

A detta di Elena Morali, i poliziotti che l’hanno fermata con l’accusa di possedere sigarette elettroniche erano semplicemente “a caccia di soldi“.

Va precisato che Iqos, nata come alternativa alla sigaretta tradizionale, non può essere inclusa nella classifica delle sigarette elettroniche. Questo, a detta della “pupa”, non sarebbe però bastato agli agenti per convincerli della totale infondatezza del suo arresto.

“Moltissime persone mi hanno scritto dicendomi che anche a loro è capitato un episodio del genere“: questo il resoconto della Morali, che si è detta a dir poco turbata alla luce di quanto accadutole. In studio, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi non ha mancato di far arrivare il proprio appoggio alla modella.

“Un atto di violenza molto grave e un abuso di potere” – ha sentenziato l’ospite, ma la conduttrice non pareva essere del suo stesso avviso – “quando si va in un altro Stato bisogna conoscerne le regole“.

A criticare l’operato di Elena Morali, come se non bastasse, è stata anche un’opinionista in collegamento streaming con “Pomeriggio Cinque”. Le parole di quest’ultima, tuttavia, non sono affatto andate giù alla presentatrice, che non si è trattenuta dal rimproverarla duramente nel bel mezzo della diretta.

Barbara D’Urso lincia in diretta la sua ospite: pubblico sotto shock

Le parole di Caterina Collovati, in collegamento da casa con “Pomeriggio Cinque”, non sono state affatto digerite dalla padrona di casa del talk.

Quando si è trattato di esternare un parere rispetto al caso “Morali”, l’opinionista si è espressa in questi termini: “ci sono tanti bei posti in Italia, perché siete andati all’estero?“. La D’Urso, a fronte di una simile constatazione, si è sentita in dovere di intervenire seduta stante:

“Tu come al solito devi sempre essere contro qualunque cosa!”.

Questo il parere della presentatrice, che ormai non sembra più digerire l’atteggiamento perennemente controcorrente ostentato dalla Collovati. Quest’ultima, a fronte del rimprovero della conduttrice, si è zittita nell’immediato.

