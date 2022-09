Re Carlo III, spunta la figlia “illegittima”: “Perché la tenete nascosta?”. Il web si ribella, la reazione di William ed Harry

Ecco chi è la figlia “illegittima” di re Carlo III, in pochi l’hanno vista ed il web insorge contro la Famiglia Reale.

Sono ore decisamente particolari per la Famiglia Reale britannica, la morte della regina Elisabetta ha lasciato un grande vuoto che non può essere al contempo un intralcio agli appuntamenti reali del caso.

Per quanto tutti, il popolo compreso, siano affranti dalla dipartita, il mondo va avanti così come gli scoop ed i rumors sulla Famiglia Reale più discussa di sempre. L’8 settembre, verso le 18.30, Elisabetta II ha esalato l’ultimo respiro dopo 70 anni di regno. All’inizio di quest’anno ha festeggiato con la famiglia e con le persone a lei più care, il Giubileo di Platino, un momento davvero importante vista la sua gloriosa ascesa al trono.

Elisabetta è diventa regina all’età di 25 anni, immediatamente dopo la morte del padre re Giorgio IV, un momento importante anche dal punto di vista mediatico poiché l’incoronazione fu , per la prima volta, trasmessa in televisione, per il volere del principe Filippo, consorte di Elisabetta.

C’è chi l’ha amata e chi l’ha criticata, ad ogni modo nel bene e nel male, Elisabetta II ha contribuito a scrivere un pezzo di storia moderna non solo per l’Inghilterra ed il Regno Unito ma per il mondo intero.

Subito dopo la sua morte, a meno di 24 ore, il principe Carlo, primogenito, è diventato re Carlo III e Camilla, sua moglie dal 2002, regina consorte.

In queste ore sul web circola di tutto, ogni riferimento alla Famiglia Reale fa notizia così come la figlia “illegittima” del nuovo re. La ragazza in questione è Laura Lopes, sorella di Tom, nati dal matrimonio tra Camilla Shand e Andrew Parker Bowles, a tutti gli effetti i fratellastri di William ed Harry.

Tom è uno scrittore e rinomato critico gastronomico, mentre Laura è socia, co-fondatrice e direttrice della galleria d’arte London’s Eleven. Il mondo social non conosceva Laura, una donna bionda e dal bell’aspetto, infatti si chiede come mai sia stata tenuta nascosta.

Ma l’erede al trono William e suo fratello Harry ed in generale la Royal Family, che rapporti hanno con i quasi parenti? Tutti vivono in modo abbastanza sereno la loro unione, soprattutto il futuro re, sempre molto cordiale e gentile con Laura e Tom così come lo è Kate, futura regina.

